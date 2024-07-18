Привычка Сталина, которая помогала ему оставаться трезвым на длительных застольях

Вождь советского народа Иосиф Сталин имел особые предпочтения в напитках, отражавшие его грузинское происхождение и личные вкусы. Центральное место в его рационе занимали грузинские вина, которые он особенно ценил, пишет pg12.ru.

Среди его любимых вин выделялась «Хванчкара» — полусладкое красное вино из горного региона Грузии, славившееся насыщенным вкусом и ароматом. Кроме того, Сталин предпочитал такие грузинские вина, как Киндзмараули, Саперави, Цинандали и Мукузани. Эти напитки неизменно присутствовали на его столе во время застолий и официальных приемов.