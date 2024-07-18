Привычка Сталина, которая помогала ему оставаться трезвым на длительных застольях
- 17:03 18 июля
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- Служба новостей
Вождь советского народа Иосиф Сталин имел особые предпочтения в напитках, отражавшие его грузинское происхождение и личные вкусы. Центральное место в его рационе занимали грузинские вина, которые он особенно ценил, пишет pg12.ru.
Среди его любимых вин выделялась «Хванчкара» — полусладкое красное вино из горного региона Грузии, славившееся насыщенным вкусом и ароматом. Кроме того, Сталин предпочитал такие грузинские вина, как Киндзмараули, Саперави, Цинандали и Мукузани. Эти напитки неизменно присутствовали на его столе во время застолий и официальных приемов.
Несмотря на любовь к грузинским винам, Сталин также ценил некоторые французские сорта, особенно красные сухие вина из региона Бордо. Ему нравились вина из таких сортов винограда, как Каберне Совиньон, Каберне Фран и Мерло. Однако грузинские вина всегда оставались его фаворитами.
Кроме вин, Сталин любил коньяк и шампанское. Коньяк часто открывал его застолья, в то время как шампанское в последние годы жизни он разбавлял минеральной водой. Возможно, такая привычка помогала ему оставаться в ясном уме во время длинных застолий и важных встреч.
Интересно отметить, что, несмотря на свою любовь к хорошим напиткам, Сталин не злоупотреблял алкоголем. Он предпочитал угощать своих гостей, демонстрируя традиционное грузинское гостеприимство. Вина, которые любил Сталин, стали символом его эпохи и до сих пор ассоциируются с его именем.
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