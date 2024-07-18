Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Привычка Сталина, которая помогала ему оставаться трезвым на длительных застольях

Привычка Сталина, которая помогала ему оставаться трезвым на длительных застольяхФото из архива "Про Города"

Вождь советского народа Иосиф Сталин имел особые предпочтения в напитках, отражавшие его грузинское происхождение и личные вкусы. Центральное место в его рационе занимали грузинские вина, которые он особенно ценил, пишет pg12.ru.

Среди его любимых вин выделялась «Хванчкара» — полусладкое красное вино из горного региона Грузии, славившееся насыщенным вкусом и ароматом. Кроме того, Сталин предпочитал такие грузинские вина, как Киндзмараули, Саперави, Цинандали и Мукузани. Эти напитки неизменно присутствовали на его столе во время застолий и официальных приемов.

Несмотря на любовь к грузинским винам, Сталин также ценил некоторые французские сорта, особенно красные сухие вина из региона Бордо. Ему нравились вина из таких сортов винограда, как Каберне Совиньон, Каберне Фран и Мерло. Однако грузинские вина всегда оставались его фаворитами.

Кроме вин, Сталин любил коньяк и шампанское. Коньяк часто открывал его застолья, в то время как шампанское в последние годы жизни он разбавлял минеральной водой. Возможно, такая привычка помогала ему оставаться в ясном уме во время длинных застолий и важных встреч.

Интересно отметить, что, несмотря на свою любовь к хорошим напиткам, Сталин не злоупотреблял алкоголем. Он предпочитал угощать своих гостей, демонстрируя традиционное грузинское гостеприимство. Вина, которые любил Сталин, стали символом его эпохи и до сих пор ассоциируются с его именем.

Читайте также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости