Лишатся жилья в один клик: квартиры россиян продают мошенники через Госуслуги
- 21:00 18 июля
- 6+
- Служба новостей
Россиян предупредили о возможных мошеннических схемах при продаже квартир через портал «Госуслуги». Юрист в сфере недвижимости Ирина Нигматуллина рассказала "Газете.Ru", что злоумышленники могут провести сделку, завладев электронной цифровой подписью (ЭЦП) жертвы.
С начала 2022 года дистанционные сделки с недвижимостью в России стали возможны через личный кабинет на «Госуслугах» с использованием ЭЦП, что позволяет обходиться без визита к нотариусу. Однако мошенники уже умеют обманывать владельцев недвижимости, используя методы социальной инженерии для получения доступа к их данным. Например, жертва может сама предоставить злоумышленникам доступ или оставить свои данные в ненадежных местах, таких как телефонным мошенникам.
Для успешной махинации с недвижимостью недостаточно только доступа к ЭЦП. Мошенникам также необходимы документы владельца подписи — паспорт, ИНН, СНИЛС. Сканированные копии этих документов можно найти в базах данных, которые продаются в интернете.
Многие граждане после вступления в силу постановления правительства о возможности проведения сделок через «Госуслуги» подали заявление, чтобы никакие сделки с их недвижимостью не проводились без их личного присутствия. Дополнительной мерой безопасности на портале стала двухфакторная аутентификация, но мошенники все еще имеют способы получения данных владельца с помощью социальной инженерии. Например, человек, вошедший в доверие к жертве, может получить доступ к ее телефону. Также телефон могут взломать или установить на него специальное программное обеспечение.
Юристы советуют владельцам недвижимости подать заявление в Росреестр о запрете на действия с объектами без их личного присутствия, что можно сделать через портал «Госуслуги». Важно не сообщать незнакомым людям личные данные, коды из SMS, пароли и не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений. Юрист также рекомендовала регулярно проверять активность своего аккаунта на «Госуслугах». При получении подозрительных писем или изменении данных необходимо сразу менять пароль.
Читайте также:
- На нас обрушатся грозы и дожди: неутешительный прогноз на ближайшие дни
- Их пропишут без согласия собственников: россиян, у которых есть квартира, ждет неприятный сюрприз
- Денежная лихорадка: астролог Василиса Володина назвала знак, который разбогатеет летом 2024
- Клещи гибнут молниеносно: копеечное средство защищает лучше всех магазинных аэрозолей
- Всех, у кого есть скважина на земельном участке, предупредили о жестких нормах с 1 августа