Лишатся жилья в один клик: квартиры россиян продают мошенники через Госуслуги

Россиян предупредили о возможных мошеннических схемах при продаже квартир через портал «Госуслуги». Юрист в сфере недвижимости Ирина Нигматуллина рассказала "Газете.Ru", что злоумышленники могут провести сделку, завладев электронной цифровой подписью (ЭЦП) жертвы.

С начала 2022 года дистанционные сделки с недвижимостью в России стали возможны через личный кабинет на «Госуслугах» с использованием ЭЦП, что позволяет обходиться без визита к нотариусу. Однако мошенники уже умеют обманывать владельцев недвижимости, используя методы социальной инженерии для получения доступа к их данным. Например, жертва может сама предоставить злоумышленникам доступ или оставить свои данные в ненадежных местах, таких как телефонным мошенникам.