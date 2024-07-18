В Сыктывкаре снова вросли цены на топливо
- 14:30 18 июля
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- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
Рост цен на бензин и дизельное топливо в Сыктывкаре продолжается. Новые изменения на местных автозаправочных станциях зафиксированы в начале этого месяца. В июле стоимость топлива уже повышалась три раза.
По сравнению с июнем, цена на АИ-92 у различных компаний города увеличилась на 1-4 рубля, а на АИ-95 в среднем на рубль. Стоимость дизельного топлива осталась почти неизменной.
Актуальные цены на бензин и дизельное топливо в Сыктывкаре на 18 июля:
Компания "Лукойл"
- АИ-92 - 49, 9 руб. (ранее 49, 6 руб.) - на 30 коп. дороже.
- АИ-95 - 54, 63 руб. (ранее 53, 30 руб.) - на 1 руб. 33 коп. дороже.
- ДТ - 66, 16 руб. (ранее 65, 5 руб.) - на 66 коп. дешевле.
Компания "Движение Коми"
- АИ-92 - 48, 99 руб. (ранее 47, 7 руб.) - на 1 руб. 29 коп. дороже.
- АИ-95 - 53, 99 руб. (ранее 53, 3 руб.) - на 69 коп. дороже.
- ДТ - 65, 99 руб. (ранее 65, 5 руб.) - на 49 коп. дороже.
Компания "2000"
- АИ-92 - 47, 90 руб. (ранее 46, 20 руб.) - на 1 руб. 70 коп. дороже.
- АИ-95 - 53, 50 руб. - без изменений.
- ДТ - 64, 20 руб. - без изменений.
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