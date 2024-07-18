В Сыктывкаре снова вросли цены на топливо

Рост цен на бензин и дизельное топливо в Сыктывкаре продолжается. Новые изменения на местных автозаправочных станциях зафиксированы в начале этого месяца. В июле стоимость топлива уже повышалась три раза.

По сравнению с июнем, цена на АИ-92 у различных компаний города увеличилась на 1-4 рубля, а на АИ-95 в среднем на рубль. Стоимость дизельного топлива осталась почти неизменной.