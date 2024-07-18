В Коми за последние сутки пожарные потушили два лесных пожара

Фото из архива "Про Город"

В Республике Коми за прошедшие сутки удалось потушить два лесных пожара. Подробности размещены на портале ИАС "Лесные пожары". Первый пожар был погашен днем недалеко от Сыктывкара, в двух километрах от села Зеленец. Загоревшийся участок был замечен 16 июля около 17: 00 во время лесоавиационного мониторинга. Огонь охватил площадь около трех гектаров. Поскольку очаг находился на противоположном берегу реки Вычегда, пожарные прибыли на место к 21:30. Локализация пожара была завершена к 7:30 утра 17 июля, а полное его тушение к 16:00 того же дня.

Второй пожар был потушен в Корткеросском районе, близ границы с Пермским краем. Загорелся участок в 20 километрах от деревни Лопыдино и был обнаружен во время лесоавиационного мониторинга. Огонь охватил площадь 15,5 гектаров. Пожар был ликвидирован сегодня, 17 июля, примерно в 12:40. Причиной обоих пожаров стало неосторожное обращение с огнем местных жителей.

Третий пожар был локализован в Удорском районе. Он возник из-за грозы и охватил площадь 2,8 гектара. Огонь был обнаружен 16 июля в 14:55 во время лесоавиационного мониторинга. Пожар начали тушить в 16:00, и к 6 утра он был локализован. В тушении пожара участвовали четверо огнеборцев.