Чеснок просто обожает это популярное удобрение, особенно в июле

Подкормка чеснока в июне — залог формирования крупной и крепкой подземной части. Вариантов удобрения для этих целей множество, но смысл у них один — внесение хорошей дозы калия под корень. Кто-то экспериментирует с минеральными удобрениями, а кто-то остаётся верен единственному органическому составу, от которого чеснок просто без ума.

Это древесная зола. В случае с чесноком не надо никаких заморочек с приготовлением вытяжки или даже просто настоя. Достаточно слегка аккуратно взрыхлить почву на глубину примерно 1 см возле основания перьев чеснока, высыпать под каждый овощ равномерно примерно 1 столовую ложку золы и аккуратно заделать сухой почвой. Если период дождливый, вам даже не нужен последующий полив.