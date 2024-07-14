За неделю росгвардейцы Коми изъяли у граждан 14 единиц охотничьего оружия
- 21:15 14 июля
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- Дмитрий Толстенёв
За прошедшую неделю сотрудниками лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми выявлено шесть правонарушений в области оборота оружия, а также изъято 14 единиц охотничьего оружия.
Как сообщает пресс-служба ведомства, данные нарушения были связаны с несвоевременной подачей заявлений о продлении разрешений и лицензий. В результате этих нарушений было составлено два протокола об административных правонарушениях за оказание сотрудниками частных охранных организаций охранных услуг с нарушением установленных законом требований.
Владельцам оружия следует помнить о необходимости своевременного продления разрешений на хранение и ношение оружия. Согласно действующему законодательству, заявление о продлении должно быть подано не позднее, чем за месяц до истечения срока действия текущего разрешения. Нарушение установленных правил оборота оружия влечет за собой административную ответственность, что подчеркивают сотрудники Росгвардии.
Изъятие 14 единиц охотничьего оружия стало следствием выявленных нарушений. Оружие, хранящееся без соответствующих разрешений, представляет угрозу общественной безопасности. Владельцам оружия напоминают о необходимости соблюдать все требования законодательства, чтобы избежать неприятных последствий и сохранить возможность легального владения оружием.
Составление двух протоколов об административных правонарушениях связано с нарушениями, допущенными сотрудниками частных охранных организаций. Оказание охранных услуг требует строгого соблюдения законодательства и установленных нормативов. Нарушение этих требований может привести к серьезным последствиям, включая утрату лицензии на осуществление охранной деятельности.
Кроме того, сотрудники Росгвардии проводят регулярные проверки частных охранных организаций на предмет соблюдения законодательства. Такие проверки направлены на обеспечение безопасности граждан и поддержание высокого уровня профессионализма в охранной сфере. Владельцы и сотрудники охранных предприятий должны постоянно следить за соблюдением всех нормативов и требований, чтобы избежать санкций и сохранить репутацию своих организаций.