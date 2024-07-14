За неделю росгвардейцы Коми изъяли у граждан 14 единиц охотничьего оружия

За прошедшую неделю сотрудниками лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми выявлено шесть правонарушений в области оборота оружия, а также изъято 14 единиц охотничьего оружия.

Как сообщает пресс-служба ведомства, данные нарушения были связаны с несвоевременной подачей заявлений о продлении разрешений и лицензий. В результате этих нарушений было составлено два протокола об административных правонарушениях за оказание сотрудниками частных охранных организаций охранных услуг с нарушением установленных законом требований.