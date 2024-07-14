До конца года в трех районах Коми обследуют 27 мостов

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В Коми до конца года планируется провести масштабное обследование 27 мостов, расположенных в трех муниципалитетах. На портале госзакупок была размещена заявка на проведение этих работ, которые охватят мостовые сооружения в Сысольском, Койгородском и Корткеросском районах. Начальная стоимость закупки составляет 3,98 миллиона рублей.

Организации, желающие принять участие в электронном аукционе, должны подать необходимые документы до 31 июля. Конкурсная комиссия планирует определить подрядную организацию, с которой будет заключен договор, 5 августа. Победитель аукциона обязуется провести обследования и предоставить технические паспорта для всех 27 мостов в срок до 20 декабря 2024 года.

Согласно проектной документации, общая протяженность мостовых сооружений, подлежащих обследованию, составит 847,16 погонных метров. Из них 16 мостов, общей длиной 582,08 погонных метра, находятся в Койгородском районе. В Сысольском районе расположены 10 мостов, суммарная протяженность которых составляет 223,88 погонных метра. В Корткеросском районе обследованию подлежит один мост длиной 41,2 погонных метра.

Работы по обследованию мостов включают в себя тщательный анализ их текущего состояния, выявление возможных дефектов и проблемных участков, а также оценку степени износа конструкций. Особое внимание будет уделено оценке несущей способности мостов, их устойчивости и безопасности для использования. Все эти параметры будут подробно задокументированы в технических паспортах, которые подрядчик должен предоставить по завершении работ.