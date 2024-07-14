В отношении 133 детей в Коми за год произошли половые преступления
- 19:13 14 июля
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- Дмитрий Толстенёв
В 2023 году в Республике Коми зафиксировано снижение числа преступлений против несовершеннолетних, о чём сообщила детский омбудсмен Татьяна Козлова.
По её словам, в текущем году было возбуждено 217 уголовных дел, что на 10 дел меньше, чем в предыдущем году, когда было зафиксировано 227 случаев.
По данным, предоставленным омбудсменом, потерпевшими признаны 234 несовершеннолетних. Основную часть пострадавших составляют дети в возрасте до 11 лет, причём значительное большинство из них – девочки. Это тревожная статистика, которая указывает на уязвимость данной возрастной группы.
Большая часть преступлений связана с нарушением половой неприкосновенности несовершеннолетних. В 2023 году таких случаев было зафиксировано 133. Данный вид преступлений вызывает особую озабоченность, так как он наносит глубокие травмы и требует особого подхода к реабилитации пострадавших детей.
Татьяна Козлова подчеркнула, что снижение общего числа преступлений не должно вводить в заблуждение относительно серьёзности проблемы. Несмотря на положительную динамику, необходимы дополнительные меры по защите детей и предотвращению подобных преступлений.
Сотрудники правоохранительных органов, социальные службы и образовательные учреждения Республики Коми работают над улучшением мер профилактики и защиты несовершеннолетних. Ведётся активная работа по информированию родителей и детей о правилах безопасности и мерах предосторожности. Также особое внимание уделяется обучению педагогов и работников социальных служб методам выявления и предотвращения преступлений против детей.