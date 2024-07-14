В отношении 133 детей в Коми за год произошли половые преступления

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В 2023 году в Республике Коми зафиксировано снижение числа преступлений против несовершеннолетних, о чём сообщила детский омбудсмен Татьяна Козлова. По её словам, в текущем году было возбуждено 217 уголовных дел, что на 10 дел меньше, чем в предыдущем году, когда было зафиксировано 227 случаев.

По данным, предоставленным омбудсменом, потерпевшими признаны 234 несовершеннолетних. Основную часть пострадавших составляют дети в возрасте до 11 лет, причём значительное большинство из них – девочки. Это тревожная статистика, которая указывает на уязвимость данной возрастной группы.

Большая часть преступлений связана с нарушением половой неприкосновенности несовершеннолетних. В 2023 году таких случаев было зафиксировано 133. Данный вид преступлений вызывает особую озабоченность, так как он наносит глубокие травмы и требует особого подхода к реабилитации пострадавших детей.

Татьяна Козлова подчеркнула, что снижение общего числа преступлений не должно вводить в заблуждение относительно серьёзности проблемы. Несмотря на положительную динамику, необходимы дополнительные меры по защите детей и предотвращению подобных преступлений.