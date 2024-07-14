В одном из районов Коми произошел наезд на пешехода

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Наезд на пешехода произошел в Корткеросском районе Республики Коми, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по региону. Инцидент произошел на улице Дорожная в селе Корткерос. За рулем автомобиля Chevrolet находилась женщина-водитель, которая в результате столкновения причинила травмы пешеходу.

По предварительной версии, ДТП произошло при движении автомобиля по улице Дорожная. Женщина-водитель не справилась с управлением и совершила наезд на пешехода, женщину 1979 года рождения. В результате ДТП пострадавшая получила травмы различной степени тяжести. Подробности происшествия и степень полученных травм уточняются.

Как сообщили в пресс-службе, в настоящее время ведется расследование обстоятельств происшествия. Водитель автомобиля Chevrolet в момент наезда на пешехода находилась в трезвом состоянии. Устанавливаются все детали произошедшего, проводится опрос свидетелей и участников инцидента.