Люди лишились дара речи: в поезде теперь это делать строго запрещено. Как будут ездить пассажиры РЖД

Летние месяцы традиционно являются периодом повышенной нагрузки на пассажирские перевозки в России. Миллионы людей отправляются в путешествия по стране, будь то отдых на курортах, посещение родственников или деловые поездки. Для обеспечения комфорта и безопасности пассажиров железнодорожные компании ввели ряд новых правил в 2023 году, которые продолжат действовать в 2024 году.

Одним из ключевых нововведений является регулирование использования нижних полок в вагонах. Теперь каждый пассажир должен занимать строго свое место, однако существуют специальные временные интервалы, когда допускается использование нижних полок всеми пассажирами. С 7:00 до 10:00 и с 19:00 до 21:00 нижние полки могут использоваться для приема пищи, а с 12:00 до 15:00 – для обеденных перерывов. Эти изменения были введены в ответ на многочисленные жалобы пассажиров верхних полок на ограниченный доступ к столикам и возможность комфортно поесть.