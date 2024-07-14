«Королева цветов» в жару нуждается только в этом: такие хитрости позволят добиться пышного цветения
- 21:45 14 июля
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- Служба новостей
В жаркую погоду розы испытывают значительный стресс, поэтому правильный полив является обязательным условием для их нормального роста и цветения. Несмотря на то что не все садоводы знают, как правильно поливать розы, в этом нет ничего сложного.
Розы, известные как «королевы цветов», не любят частого полива. Поливать их следует редко, но обильно. В обычных погодных условиях кусты нужно увлажнять раз в неделю. Однако при повышенных температурах частоту поливов следует увеличить до двух раз в неделю.
У всех сортов роз есть стержневой корень, поэтому поверхностный полив не принесет им пользы. Не используйте для полива холодную воду, так как это может вызвать сильный стресс у растений.
Чтобы розы росли пышными и красивыми, не забывайте о подкормках. Отличным вариантом будет настой из куриного помета, разбавленный водой в соотношении 1:15, советует эксперт канала «Идеальный огород».
Правильный полив и качественные подкормки обеспечат вашим розам цветение до самой осени.
Кстати, розы имеют практическое применение в различных областях: их используют в кулинарии, парфюмерии и медицине. Розовое масло, полученное из лепестков этого цветка, часто используется в ароматерапии и косметологии, пишет портал hibiny.ru.