«Королева цветов» в жару нуждается только в этом: такие хитрости позволят добиться пышного цветения

В жаркую погоду розы испытывают значительный стресс, поэтому правильный полив является обязательным условием для их нормального роста и цветения. Несмотря на то что не все садоводы знают, как правильно поливать розы, в этом нет ничего сложного.

Розы, известные как «королевы цветов», не любят частого полива. Поливать их следует редко, но обильно. В обычных погодных условиях кусты нужно увлажнять раз в неделю. Однако при повышенных температурах частоту поливов следует увеличить до двух раз в неделю.