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В каждой комнате — по 5 замиокулькасов: размножаю суккулент на раз-два — новое за месяц

В каждой комнате — по 5 замиокулькасов: размножаю суккулент на раз-два — новое за месяц

Для тех, кто желает самостоятельно размножить замиокулькас, этот процесс может показаться сложным, но с советами опытного цветовода Елены Литвиновой все становится гораздо проще. Ниже приведены основные шаги, которые помогут вам успешно размножить замиокулькас при помощи клубней.

  1. Во-первых, аккуратно извлеките взрослое растение из горшка и отряхните корни от земли. Затем разделите растение, исходя из количества клубней.
  2. Нож, которым вы будете отрезать клубни, необходимо предварительно обработать перекисью водорода. Если корни слишком длинные, их можно укоротить до 8−10 см.
  3. Далее клубни и части растения нужно оставить подсыхать на два дня. Это позволит срезам закрыться и предотвратит гниение.

Важно: Подходить к этому методу размножения стоит только в случае, если клубни растения достигли длины не менее 6 см.

  1. Как только клубни и части растения подсохли, их можно высаживать в подготовленную почву. Основным компонентом почвосмеси должен быть верховой нейтральный торф. Смочите его и добавьте горсть перлита и биологического угля типа биочарса, чтобы улучшить аэрацию и предотвратить загнивание клубней.
  2. Не забудьте положить дренаж на дно горшка, затем высадите растения и утрамбуйте почву. Полив нужно отложить на неделю, но вскоре растения начнут формировать новые клубни.
  3. Отрезанные клубни выложите на влажный грунт срезами вверх и слегка присыпьте почвой. Примерно через месяц можно ожидать появления первых ростков.

Дополнительно сообщалось, что существует специальный способ подкормки замиокулькаса, который стимулирует рост новых побегов, пишет hibiny.ru.

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