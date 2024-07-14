В каждой комнате — по 5 замиокулькасов: размножаю суккулент на раз-два — новое за месяц
- 21:30 14 июля
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Для тех, кто желает самостоятельно размножить замиокулькас, этот процесс может показаться сложным, но с советами опытного цветовода Елены Литвиновой все становится гораздо проще. Ниже приведены основные шаги, которые помогут вам успешно размножить замиокулькас при помощи клубней.
- Во-первых, аккуратно извлеките взрослое растение из горшка и отряхните корни от земли. Затем разделите растение, исходя из количества клубней.
- Нож, которым вы будете отрезать клубни, необходимо предварительно обработать перекисью водорода. Если корни слишком длинные, их можно укоротить до 8−10 см.
- Далее клубни и части растения нужно оставить подсыхать на два дня. Это позволит срезам закрыться и предотвратит гниение.
Важно: Подходить к этому методу размножения стоит только в случае, если клубни растения достигли длины не менее 6 см.
- Как только клубни и части растения подсохли, их можно высаживать в подготовленную почву. Основным компонентом почвосмеси должен быть верховой нейтральный торф. Смочите его и добавьте горсть перлита и биологического угля типа биочарса, чтобы улучшить аэрацию и предотвратить загнивание клубней.
- Не забудьте положить дренаж на дно горшка, затем высадите растения и утрамбуйте почву. Полив нужно отложить на неделю, но вскоре растения начнут формировать новые клубни.
- Отрезанные клубни выложите на влажный грунт срезами вверх и слегка присыпьте почвой. Примерно через месяц можно ожидать появления первых ростков.
Дополнительно сообщалось, что существует специальный способ подкормки замиокулькаса, который стимулирует рост новых побегов, пишет hibiny.ru.