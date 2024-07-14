В каждой комнате — по 5 замиокулькасов: размножаю суккулент на раз-два — новое за месяц

Для тех, кто желает самостоятельно размножить замиокулькас, этот процесс может показаться сложным, но с советами опытного цветовода Елены Литвиновой все становится гораздо проще. Ниже приведены основные шаги, которые помогут вам успешно размножить замиокулькас при помощи клубней.

Во-первых, аккуратно извлеките взрослое растение из горшка и отряхните корни от земли. Затем разделите растение, исходя из количества клубней. Нож, которым вы будете отрезать клубни, необходимо предварительно обработать перекисью водорода. Если корни слишком длинные, их можно укоротить до 8−10 см. Далее клубни и части растения нужно оставить подсыхать на два дня. Это позволит срезам закрыться и предотвратит гниение.

Важно: Подходить к этому методу размножения стоит только в случае, если клубни растения достигли длины не менее 6 см.