Теперь будет запрещено: пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 15 июля
- 19:31 14 июля
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- Служба новостей
Согласно информации от пенсионного консультанта Анастасии Киреевой, пожилые люди, достигшие 70-летнего возраста, теперь могут воспользоваться новой льготой. Основное ограничение заключается в том, что использование льготы сверх установленной нормы недопустимо.
Приятные новости ждут пенсионеров: фиксированная выплата к пенсии удваивается. Государство активно поддерживает пожилых людей, в особенности тех, кому исполнилось 80 и 90 лет. Для людей, достигших 80 лет, фиксированная выплата к пенсии также увеличивается вдвое.
Льготы от государства доступны с 70-летнего возраста. В ряде регионов действуют программы, помогающие пенсионерам с оплатой коммунальных услуг, таких как капитальный ремонт жилья. Для пенсионеров старше 70 лет стоимость этих услуг сокращается наполовину, а после 80 лет — снижается до нуля.
Для того чтобы получить данную льготу, необходимо соблюдать определенные условия. Как поясняет Киреева, помощь часто предоставляется одиноким пенсионерам без источника дохода или семьям, где большинство членов не работает. Льгота рассчитывается исходя из установленной нормы площади жилого помещения. Например, в Москве эта норма составляет 33 квадратных метра на одного человека. Следовательно, если пенсионер живет в двухкомнатной квартире, льгота распространяется лишь на часть площади, за остальное придется доплатить. Возможные изменения этих правил не зависят от решений чиновников, пишет портал Новости Владимира.