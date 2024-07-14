Теперь будет запрещено: пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 15 июля

Согласно информации от пенсионного консультанта Анастасии Киреевой, пожилые люди, достигшие 70-летнего возраста, теперь могут воспользоваться новой льготой. Основное ограничение заключается в том, что использование льготы сверх установленной нормы недопустимо.

Приятные новости ждут пенсионеров: фиксированная выплата к пенсии удваивается. Государство активно поддерживает пожилых людей, в особенности тех, кому исполнилось 80 и 90 лет. Для людей, достигших 80 лет, фиксированная выплата к пенсии также увеличивается вдвое.