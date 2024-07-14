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Названа самая полезная для человека рыба — ешьте 2 раза в неделю. Богата селеном и хороша на вкус

Названа самая полезная для человека рыба — ешьте 2 раза в неделю. Богата селеном и хороша на вкусФото из архива "Про Города"

Когда речь заходит о выборе между морской и речной рыбой, многие задумываются, какая из них полезнее. Обычно предпочтение отдают морской рыбе, но основной фактор, влияющий на качество рыбы, — это место её обитания: дикая природа или фермерские хозяйства.

Преимущества рыбы

Рыба — ценный источник витаминов, легко усваиваемого белка, йода, полиненасыщенных жирных кислот (омега-3 и омега-6). Она богата витаминами A, E, D, а также минералами, как кальций, цинк, селен, железо, фосфор и магний. Все эти компоненты делают рыбу полезной для суставов, мозга и организма в целом. Употребление рыбы замедляет старение клеток, стимулирует репродуктивные функции и снижает уровень холестерина.

Морская vs. Речная рыба

Морская рыба отличается высоким содержанием жирных кислот, в то время как речная богата белком и железом. Однако частая заморозка и разморозка морской рыбы для транспортировки снижает её полезные свойства.

Загрязнение рек является одной из причин, по которой могут реже выбирать речную рыбу. Хотя и океаны подвергаются загрязнению, наибольшая концентрация вредных веществ обнаруживается перед береговой линией. Промысловая рыбалка обычно ведется в глубоких водах.

Рыба, выращенная на фермах, даже если она морская, может содержать стимуляторы роста, красители, антибиотики и гормоны.

Виды рыб, скорее всего выращиваемые искусственно

  • Осетровые
  • Лососевые (форель и лосось)
  • Сибас, запрещённый к отлову в природе
  • Сазаны, карпы, толстолобики
  • Многие морепродукты: мидии, креветки, омары, лангусты, устрицы
  • Тиляпия и пангасиус — часто обрабатываются гормонами для ускорения роста

Самая полезная рыба

Диетологи рекомендуют выбирать рыбу, выросшую в диких условиях, вне зависимости от того, была ли она поймана в реках, морях или океанах.

Известный диетолог Елена Малышева советует обратить внимание на следующие виды рыбы:

  • Дальневосточный лосось: горбуша, кета, нерка, кижуч, ленок, голец, сиг. Эти рыбы питаются фитопланктоном и крилем, содержат антиоксидант астаксантин и омега-жиры.
  • Треска: диетическая рыба, особенно полезна её печень, из которой производится рыбий жир.
  • Минтай: богат йодом и легко усваиваемым белком.
  • Сайра: содержит витамины и омега-жирные кислоты, не выращивается в неволе.
  • Сельдь: ценный источник селена, омега-3 и полноценного белка.
  • Скумбрия: не выращивается в неволе, обладает всеми преимуществами дикой рыбы.
  • Камбала: содержит больше омега-3, чем лосось, рекомендуется в послеоперационный период.
  • Другие виды: хек, путасу, навага, терпуг, мойва, сардины.

Среди речной рыбы рекомендованы щука и окунь.

Из морепродуктов наиболее предпочтительны кальмары, так как их пока не выращивают искусственно. Важно избегать химически обработанного филе кальмаров.

Признаки дикой рыбы

Дикой рыбе обычно свойственны крупные плавники и неравномерно окрашенное мясо. Важно быть внимательным, так как рыбу могут обрабатывать химикатами, подкачивать водой или краской, повторно замораживать и размораживать.

При выборе рыбы обращайте внимание на её происхождение и условия выращивания, чтобы максимально воспользоваться её полезными свойствами, пишет sports.kz.

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