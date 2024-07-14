В Коми несовершеннолетние граждане стали реже убегать из дома
- 14:45 14 июля
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- Дмитрий Толстенёв
В прошлом году на 25,1% уменьшилось количество заявлений о поиске подростков, сбежавших от опекунов. Об этом сообщает "БНК" со ссылкой на доклад уполномоченного по правам ребенка в регионе Татьяны Козловой.
В 2022 году в правоохранительные органы Республики поступило 1113 сообщений по указанной проблеме, а в 2023 году – только 863. Всего представители власти нашли 796 детей, из которых 603 были обнаружены в первый день с момента "побега". Это значительное снижение числа бегств подростков вызывает вопросы о причинах и обстоятельствах, которые приводят к подобным ситуациям.
Чиновница выделила три основные причины такого явления: ссоры с родными и близкими, желание "съехать" вместе с новым партнером, стремление присоединиться к компании друзей.
Особое внимание уделяется подросткам, которые уходят из дома из-за ссор с родителями. Такие ситуации часто возникают из-за недопонимания и конфликтов в семье, что усугубляется эмоциональной нестабильностью подростков. По словам экспертов, важно не только оперативно находить и возвращать таких детей, но и работать над улучшением семейной атмосферы и коммуникации.
Еще одной причиной бегств является желание подростков начать новую жизнь с новым партнером. В таких случаях подростки, нередко под влиянием романтических чувств, решают покинуть дом и отправиться в неизвестность. Важно отметить, что такие ситуации могут быть опасными, так как молодые люди могут оказаться в уязвимом положении без поддержки и средств к существованию.
Не менее распространенной причиной являются дружеские компании, которые часто становятся местом притяжения для подростков. Желание быть частью группы, ощущать поддержку и признание со стороны сверстников иногда становится настолько сильным, что подростки готовы покинуть дом ради этого. Эксперты подчеркивают важность создания позитивных и поддерживающих сред для подростков, чтобы минимизировать такие риски.
Снижение числа бегств подростков можно отчасти объяснить улучшением работы правоохранительных органов и социальных служб, которые более оперативно и эффективно реагируют на подобные случаи. Важную роль играет также профилактическая работа с семьями и подростками, направленная на предотвращение конфликтов и улучшение взаимопонимания.