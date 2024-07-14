В Коми несовершеннолетние граждане стали реже убегать из дома

В прошлом году на 25,1% уменьшилось количество заявлений о поиске подростков, сбежавших от опекунов. Об этом сообщает "БНК" со ссылкой на доклад уполномоченного по правам ребенка в регионе Татьяны Козловой.

В 2022 году в правоохранительные органы Республики поступило 1113 сообщений по указанной проблеме, а в 2023 году – только 863. Всего представители власти нашли 796 детей, из которых 603 были обнаружены в первый день с момента "побега". Это значительное снижение числа бегств подростков вызывает вопросы о причинах и обстоятельствах, которые приводят к подобным ситуациям.