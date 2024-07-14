В Коми 2 электросамокатчика устроили ДТП

Фото ГАИ

За минувшие сутки на дорогах Коми пострадали два водителя электросамокатов. Подробности случившегося "Комиинформу" рассказали в Управлении ГАИ по Коми. Первое дорожно-транспортное происшествие произошло около 11:30 13 июля в Корткеросском районе. Мужчина 1981 года рождения, управляя электросамокатом DIGMA мощностью 250 ватт, двигался по автодороге села Нившера со стороны деревни Алексеевка.

Напротив дома 640 в селе Нившера мужчина не справился с управлением и упал на проезжую часть. В результате у него диагностировали черепно-мозговую травму, рваную рану правого бедра и геморрагический шок. Мужчина не был госпитализирован. Водительского удостоверения у него не было, и он ранее не получал права на управление транспортными средствами.

Позже, около 18:20 в Сыктывкаре, произошло второе ДТП с участием водителя электросамоката. Мужчина 2000 года рождения, управляя электросамокатом "KUGOO" мощностью 600 ватт, двигался по тротуару Октябрьского проспекта со стороны улицы Коммунистическая в направлении улицы Катаева.

Напротив дома 60 по Октябрьскому проспекту он наехал на лестницу и упал. В результате мужчина получил черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, был госпитализирован. Во время езды на самокате он находился без мотошлема, что могло усугубить последствия падения.

Примечательно, что этот мужчина ранее привлекался к административной ответственности семь раз, из них четыре раза в течение последнего года. Его водительский стаж составляет с 2018 года. В сентябре 2023 года он был лишен права управления транспортными средствами на 18 месяцев. Электросамокат был помещен на спецстоянку.