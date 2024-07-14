В середине июля-2024 финансы пойдут в гору: Глоба назвала один знак-счастливчик

Известный российский астролог Тамара Глоба в своём прогнозе предрекла невероятную волну успеха лишь одному счастливчику.

Речь пойдёт о Львах, на которых в середине июля буквально снизойдёт манна небесная — удача будет сопутствовать в карьере, бизнесе, финансах и личной жизни. Любые их начинания будут оканчиваться успехом. Львы будут буквально притягивать к себе возможности и нужных людей, словно магнит.