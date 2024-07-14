В середине июля-2024 финансы пойдут в гору: Глоба назвала один знак-счастливчик
- 16:15 14 июля
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- Служба новостей
Известный российский астролог Тамара Глоба в своём прогнозе предрекла невероятную волну успеха лишь одному счастливчику.
Речь пойдёт о Львах, на которых в середине июля буквально снизойдёт манна небесная — удача будет сопутствовать в карьере, бизнесе, финансах и личной жизни. Любые их начинания будут оканчиваться успехом. Львы будут буквально притягивать к себе возможности и нужных людей, словно магнит.
Также новый виток ждёт их в личной жизни. Одинокие представители знака встретят того самого человека, о котором долго мечтали. Семейные Львы смогут вывести отношения на новый уровень. Главное — разговаривать со своей половинкой, проявлять чувства и говорить о желаниях, передаёт «Клопс».