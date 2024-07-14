Новые правила по оплате квитанций по ЖКХ с 15 июля - коснется каждого, у кого есть счетчики
- 15:17 14 июля
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- Служба новостей
Если управляющая компания предоставляет услуги ненадлежащего качества, собственники жилья теоретически могут попытаться добиться списания своих долгов за коммунальные услуги. Однако на практике такие случаи в России крайне редки. Даже если списание долгов и происходит, это может занять несколько лет.
Эксперты отмечают, что взыскание задолженности через суд ограничивается определённым сроком. Однако судьи могут по-разному интерпретировать начало отсчета этого периода, что позволяет управляющим компаниям взыскать долги с собственников даже после истечения этого срока. Не следует рассчитывать на списание долгов после банкротства или смены управляющей компании. Напротив, в таких случаях взыскание задолженности, как правило, только ускоряется.
После банкротства управляющей компании её долги передаются кредиторам, поскольку они являются единственным ликвидным имуществом подлежащим ревизии. Эксперты советуют россиянам в первую очередь попытаться договориться с управляющей компанией о реструктуризации долга за коммунальные услуги. Такой подход может быть более эффективным и быстрым, чем ожидание возможного списания долгов через судебные разбирательства или в результате смены управляющей компании.
В конечном итоге, лучше всего своевременно решать вопросы с задолженностями и стараться найти компромисс с управляющей компанией, чтобы избежать неприятных последствий и долгих судебных разбирательств, пишет sevastopolmedia.ru.