Тюль поразит белизной: добавляем всего три капли в машинку - вешаем без глажки

Со временем тюль может пожелтеть из-за воздействия солнечных лучей, пыли и других факторов. Чтобы вернуть ему первоначальную белизну, можно воспользоваться различными методами стирки, включая использование народных средств в стиральной машине.

Перекись водорода — это химическое соединение с отбеливающими свойствами. Оно широко используется для удаления пятен, осветления волос и дезинфекции ран. Чтобы отбелить тюль с помощью перекиси водорода, добавьте 3 капли в отсек для предварительной стирки вашей стиральной машины. Выберите режим стирки, подходящий для вашего типа ткани, например, "Деликатная стирка" или "Ручная стирка", и установите температуру воды не выше 40 градусов. После стирки повесьте тюль сушиться естественным образом, избегая использования сушильной машины, которая может повредить ткань.