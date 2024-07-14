Тюль поразит белизной: добавляем всего три капли в машинку - вешаем без глажки
- 12:06 14 июля
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- Служба новостей
Со временем тюль может пожелтеть из-за воздействия солнечных лучей, пыли и других факторов. Чтобы вернуть ему первоначальную белизну, можно воспользоваться различными методами стирки, включая использование народных средств в стиральной машине.
Перекись водорода — это химическое соединение с отбеливающими свойствами. Оно широко используется для удаления пятен, осветления волос и дезинфекции ран. Чтобы отбелить тюль с помощью перекиси водорода, добавьте 3 капли в отсек для предварительной стирки вашей стиральной машины. Выберите режим стирки, подходящий для вашего типа ткани, например, "Деликатная стирка" или "Ручная стирка", и установите температуру воды не выше 40 градусов. После стирки повесьте тюль сушиться естественным образом, избегая использования сушильной машины, которая может повредить ткань.
Сода также обладает отбеливающими свойствами и может помочь вернуть ткани белизну. Для этого добавьте 5 столовых ложек соды в отсек для порошка стиральной машины. Выберите режим стирки, подходящий для вашего типа ткани, например, "Деликатная стирка" или "Ручная стирка", и установите температуру воды не выше 40 градусов. После стирки повесьте тюль сушиться естественным образом.
Хозяйственное мыло эффективно справляется с загрязнениями и пятнами. Натрите кусок мыла на тёрке и растворите стружку в тёплой воде. Замочите тюль в растворе на несколько часов, а затем постирайте вручную или в стиральной машине.
Используя эти методы, вы сможете вернуть тюлю его первоначальную белизну и свежий вид, пишет sevastopolmedia.ru.