"Не спасает ничего!": россияне в Геленджике и Анапе массово жалуются на новую напасть

Летний отдых на российском черноморском побережье оказался омрачен неожиданными неприятностями для туристов, о чем они массово сообщают в социальных сетях. Настроение отпускникам в последние недели испортили вовсе не прохладная вода от Сочи до Анапы и не водоросли на песчаных пляжах, а нашествие комаров, заполнивших курорты.

"Всё было прекрасно, кроме комаров, которые просто атакуют ближе к вечеру! Спасения нет, даже мази и спреи не помогают!" — в отчаянии пишут отдыхающие.