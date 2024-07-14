"Не спасает ничего!": россияне в Геленджике и Анапе массово жалуются на новую напасть
- 09:21 14 июля
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- Служба новостей
Летний отдых на российском черноморском побережье оказался омрачен неожиданными неприятностями для туристов, о чем они массово сообщают в социальных сетях. Настроение отпускникам в последние недели испортили вовсе не прохладная вода от Сочи до Анапы и не водоросли на песчаных пляжах, а нашествие комаров, заполнивших курорты.
"Всё было прекрасно, кроме комаров, которые просто атакуют ближе к вечеру! Спасения нет, даже мази и спреи не помогают!" — в отчаянии пишут отдыхающие.
Особенно острая ситуация с комарами сложилась в Геленджике. В Анапе и Новороссийске дела обстоят чуть лучше, но проблемы тоже есть. Местные жители и постоянные гости курортов отмечают, что ранее комары почти не беспокоили их в этих местах, либо встречались очень редко.
Предполагается, что виной резкого увеличения популяции кровососущих стала аномально теплая зима. Туристы надеются, что жара июля и августа справится с этой неожиданной проблемой.