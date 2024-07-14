В столице Коми открылась новая современная детская амбулатория

Фото Минздрава Коми

Сыктывкарские родители в восторге: в столичном микрорайоне Давпон открылась новая детская амбулатория. На первом этаже нового жилого комплекса «Бьярма», расположенного по адресу улица Жакова, 15, были выкуплены помещения специально для обустройства современного медицинского учреждения. В светлых и комфортных условиях медицинскую помощь здесь будут получать 4,5 тысячи маленьких жителей города.

Новая детская поликлиника начала принимать своих первых пациентов 1 июля. Этот день стал настоящим праздником для сыктывкарцев в Год семьи, объявленный Президентом России. Открытие амбулатории было долгожданным событием, поскольку найти подходящие помещения в уже плотно застроенном микрорайоне оказалось непростой задачей, но властям удалось её решить.

Основное преимущество новой амбулатории заключается в её близости к пациентам, что значительно облегчает доступ к медицинской помощи. Кроме того, открытие новой амбулатории позволяет разгрузить основное здание детской поликлиники на улице Коммунистической, построенное в 1976 году. На небольшой площади в одну тысячу квадратных метров здесь обслуживаются 13 участков. В новом филиале для детей выделено более 400 квадратных метров, что значительно улучшает условия обслуживания.

Открытие новой детской амбулатории подчеркивает важность первичного звена здравоохранения, которое всегда было и остаётся основой здоровья населения. Доступность, своевременность и качество медицинской помощи – главные принципы отечественного здравоохранения, которые здесь соблюдены в полной мере.

Новая амбулатория создана по принципам современной модели медучреждения. Она будет максимально комфортной как для врачей, так и для пациентов, включая маломобильные группы населения. Светлые и просторные помещения, современное оборудование и уютная атмосфера создают все условия для эффективного и комфортного лечения детей.