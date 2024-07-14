Синоптики рассказали о погоде в Коми на сегодня

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14 июля в Республике Коми прогнозируется переменная облачность с возможными кратковременными дождями в западных районах. Согласно данным регионального гидрометеорологического центра, в течение ночи и утра в отдельных районах может наблюдаться туман. Ветер в этот день ожидается восточной четверти со скоростью 2-7 м/с, в крайнем северном регионе ветер будет юго-западным и западным со скоростью 5-10 м/с. Температурный режим варьируется: ночью от +8 до +13 градусов Цельсия, местами может опуститься до +1...+6 градусов, а днем температура поднимется до +20...+25 градусов.

В Сыктывкаре 14 июля также прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточной четверти со скоростью 2-7 м/с создаст комфортные условия для прогулок и пребывания на открытом воздухе. Ночью температура воздуха в столице Коми составит +10...+12 градусов Цельсия, а днем ожидается потепление до +22...+24 градусов.

Метеорологи предупреждают, что в связи с переменной облачностью и возможными туманами в ночное и утреннее время, водителям следует быть особенно внимательными на дорогах. Условия видимости могут ухудшаться, что требует повышенной осторожности и соблюдения правил дорожного движения.

Для жителей западных районов Коми, где ожидаются кратковременные дожди, рекомендуется подготовиться к возможным осадкам, особенно если планируются мероприятия на открытом воздухе. Синоптики уточняют, что дожди будут непродолжительными и незначительными, поэтому они не должны сильно повлиять на повседневные планы.

Температурный диапазон в ночь с 13 на 14 июля будет достаточно широким, от +1 до +13 градусов Цельсия, что может привести к необходимости использования дополнительных источников тепла, особенно в северных районах. Днем же погодные условия станут более благоприятными для различных видов деятельности на свежем воздухе.