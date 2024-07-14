Чем подкормить помидоры, когда начинают завязываться плоды

Когда томаты начинают завязывать плоды лучше ограничить или совсем убрать азотные подкормки и перейти к калийно-фосфорным удобрениям.

В качестве калийной подкормки специалисты рекомендуют монофосфат калия, который разводят 20 гр на 10 литров воды. Еще можно подкормить сульфатом калия, он же сернокислый калий. Пропорция тоже 20 гр на 10 литров воды.

Если вы заметили на листве пожелтение между жилками, то это говорит о нехватке магния. Тогда можно использовать 10 гр сульфата магния и 10 гр сульфата калия на 10 литров воды.