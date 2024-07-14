Чем подкормить помидоры, когда начинают завязываться плоды
- 07:15 14 июля
- 12+
- Служба новостей
Когда томаты начинают завязывать плоды лучше ограничить или совсем убрать азотные подкормки и перейти к калийно-фосфорным удобрениям.
В качестве калийной подкормки специалисты рекомендуют монофосфат калия, который разводят 20 гр на 10 литров воды. Еще можно подкормить сульфатом калия, он же сернокислый калий. Пропорция тоже 20 гр на 10 литров воды.
Если вы заметили на листве пожелтение между жилками, то это говорит о нехватке магния. Тогда можно использовать 10 гр сульфата магния и 10 гр сульфата калия на 10 литров воды.
«Растения подкармливают под корень. Не забывайте, что все подкормки проводят по влажной земле и в утренние часы теплой водой», — напоминают эксперты.
Калий нужен томатам для налива и формирования новых завязей, для хорошего хранения плодов и повышения урожайности. Магний нужен томатам во время плодоношения. Он участвует в процессе фотосинтеза и обмена веществ, помогая усваивать растениям калий, фосфор и азот. Он улучшает вкус томатов, так как участвует в формировании сахаров и сладости помидоров, пишет izvmor.ru.