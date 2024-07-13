Ядовитая гадость в пластике: Роскачество опубликовало черный список марок растительного масла
- 17:46 13 июля
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- Служба новостей
Эксперты Роскачества провели исследование качества растительных масел, представленных на российском рынке. В ходе исследования было проанализировано 57 образцов масел, и большинство из них соответствовало стандартам качества. Однако у некоторых образцов были выявлены недостатки, вызывающие опасения.
Несколько известных брендов, таких как "Солнце мое", "Кубань", "Кубаночка", "Империя Солнца", "Золотой Стандарт", "Благо", "Алей Konako" и "Green Ray", не соответствовали требованиям, указанным на их упаковках. Это означает, что информация, предоставляемая потребителям, может быть недостоверной.
Кроме того, у масел брендов "Кубань" и "Green Ray" было выявлено отклонение от заявленного состава жирных кислот, что может указывать на использование посторонних масел в процессе производства. Это вызывает сомнения относительно прозрачности и соответствия заявленным компонентам масел, производимых этими брендами.
Однако приятно отметить, что марки "Добавкин", "Каролина", "Подворье" и "Слобода" не были замечены в проблемах при исследовании образцов. Это свидетельствует о том, что данные бренды соответствуют требованиям качества и предоставляют потребителям достоверную информацию.