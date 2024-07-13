В Коми две женщины перевели мошенникам более трех миллионов рублей
- 13:45 13 июля
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- Инесса Богатая
В Ухте и Печоре женщины 66 и 67 лет стали жертвами мошенников, которые представились сотрудниками службы безопасности банков. Злоумышленники запугали их ложной информацией о кредитах на их имя и уговорили взять кредиты в банках, а затем перевести средства на якобы "безопасный" счет. Об этом информирует пресс-служба МВД по Коми.
По данным ведомства, первая пострадавшая потеряла 2, 1 миллиона рублей, в том числе 1, 4 миллиона собственных сбережений, вторая – 1, 1 миллиона кредитных средств и 180 тысяч своих денег.
По этим случаям возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество в особо крупном размере". МВД Коми напоминает, что нельзя доверять звонкам с подобными заявлениями, лучше сразу прекратить разговор. Не существует никаких "безопасных" счетов, и все подозрительные звонки и сообщения следует игнорировать.
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