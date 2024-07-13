Для жителей Коми отдых в ОАЭ стал дешевле, чем в Турции

За шесть месяцев потребительская инфляция в республике составила 4, 3%, а в июне цены выросли на 0, 8%. В то же время подешевели помидоры, подгузники и путешествия в ОАЭ.

Цены на продукты питания в июне выросли на 0, 7%. Подорожали: Картофель — на 53%; Репчатый лук — на 19%; Яблоки — на 8%; Морковь — на 7%; Лимоны — на 6%; Рыбные консервы, оливковое масло, маргарин, апельсины — на 4%; Сырокопченые колбасы, мясокопчености, рыба, сливочное масло, сахар, варенье, гречка — на 3%8 Вино, пиво, мороженые кальмары, рыбное филе, овсянка, зефир, шоколад, печенье, мороженое, бананы, груши, огурцы, замороженные овощи — на 1-2%.