Для жителей Коми отдых в ОАЭ стал дешевле, чем в Турции
- 12:15 13 июля
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За шесть месяцев потребительская инфляция в республике составила 4, 3%, а в июне цены выросли на 0, 8%. В то же время подешевели помидоры, подгузники и путешествия в ОАЭ.
Цены на продукты питания в июне выросли на 0, 7%. Подорожали: Картофель — на 53%; Репчатый лук — на 19%; Яблоки — на 8%; Морковь — на 7%; Лимоны — на 6%; Рыбные консервы, оливковое масло, маргарин, апельсины — на 4%; Сырокопченые колбасы, мясокопчености, рыба, сливочное масло, сахар, варенье, гречка — на 3%8 Вино, пиво, мороженые кальмары, рыбное филе, овсянка, зефир, шоколад, печенье, мороженое, бананы, груши, огурцы, замороженные овощи — на 1-2%.
При этом подешевели: Помидоры — на 12%; Капуста — на 9%; Хлопья из злаков — на 6%; Растворимый кофе, кетчуп, зелень — на 5%; Икра лососевых, виноград, грибы — на 4%; Мороженые креветки, сухие супы, свекла, замороженные ягоды — на 3%; Промышленные товары; Цены в этой категории выросли на 0, 2%. Подорожали:; ДСП — на 13%8 Флеш-накопители — на 12%; Швейные машинки — на 6%; Миксеры, блендеры — на 5%; Цемент, доска, антисептики для рук, туалетная бумага, салфетки, одежда, мебель, холодильники, стиральные машины, планшеты, шины — на 2-3%; Еврошифер, кирпич, рубероид — на 1%; Туалетное мыло, подгузники — на 3%
Зубные щетки и пасты — на 1%.
Также в республике подорожало топливо: бензин на 2, 8% и дизельное топливо на 0, 4%, при этом цены на газовое моторное топливо снизились на 1%.
Подняласт стоимость и в сфере услуг и тарифов: Авиаперелеты — на 18%; Проезд в купейных вагонах поездов — на 2%; Такси — на 1%; Отдых на Черноморском побережье России — на 18%8 Экскурсионные туры по России — на 6%; Проживание в гостиницах — на 3%; Путевки в санатории — на 2%.
Кроме того, за рубежом подорожали поездки в: Юго-Восточную Азию — на 8%, Среднюю Азию — на 4%, Турцию и Египет — на 3%, Беларусь — на 1%.
Снизились цены на поездки в ОАЭ на 2% и страны Закавказья на 1%.