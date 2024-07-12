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В Коми появятся еще четыре объекта культурного наследия

В Коми появятся еще четыре объекта культурного наследия Фото из архива "Про Город"

В Республике Коми в 2024 году запланировано пополнение списка культурного наследия четырьмя новыми объектами. На данный момент в регионе присутствуют 1083 объекта культурного значения: 113 из них имеют федеральный статус, 233 отмечены на региональном уровне, а 737 идентифицированы как выявленные. Данная информация была озвучена Мариной Андреевой, руководителем местного управления по охране культурных объектов.

Добавление объекта в реестр требует обращения граждан, так как управление не обладает полномочиями для самостоятельного внесения объектов. В текущем году предполагается включение следующих культурных объектов: входной комплекс парка имени 40-летия ВЛКСМ и ансамбль домов на улице Косолапкина в Ухте, кладбище репрессированных в Ичете Троицко-Печорского района и ансамбль домов в посёлке Диюр Ижемского района.

В 2023 году три новых объекта были признаны региональными объектами культурного наследия: кинотеатр и здание Кожвинского райкома КПСС в Печоре, а также церковно-приходская школа в деревне Гам.

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