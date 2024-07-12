Когда собирать чеснок в 2024 году: советы, сроки и оптимальное время по лунному календарю

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Чесночные грядки можно встретить во многих огородах, так как эта культура не предъявляет высоких требований к выращиванию и практически всегда приносит хороший урожай. Однако его сохранение может вызывать трудности, особенно если уборка урожая не проводится вовремя. Давайте разберемся, как определить оптимальное время для сбора чеснока и как правильно его выкопать. Определение сроков уборки чеснока Точные сроки сбора чеснока варьируются и зависят от множества факторов. Рассмотрим основные из них.

Разновидность и сорт чеснока Различают две основные разновидности чеснока: яровую и озимую. Эти разновидности отличаются не только сроками посадки, но и временем созревания. Яровой чеснок высаживается весной после прогрева почвы, а озимый — осенью перед наступлением холодов. Озимый чеснок начинает развиваться сразу после таяния снега и созревает раньше ярового.

Средние сроки уборки:

Озимый чеснок: с середины июля до начала августа.

с середины июля до начала августа. Яровой чеснок: с середины августа до середины сентября.

Однако стоит учитывать сорта, так как раннеспелые созревают на 85-95 день, а позднеспелые — на 100-110 день от появления ростков. Эти сроки также могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий.

Регион выращивания чеснока

Климатические условия региона сильно влияют на время созревания. Временные рамки могут заметно отличаться в зависимости от географического расположения:

Юг России: конец июня — середина-конец июля.

конец июня — середина-конец июля. Средняя полоса: середина июля — конец августа.

середина июля — конец августа. Сибирь и Урал: конец июля — начало сентября.

Фазы луны

Многие огородники ориентируются на лунный календарь при планировании сельскохозяйственных работ. Оптимальное время для уборки чеснока — на убывающую луну, когда соки концентрируются в подземной части растений. Убирать в новолуние и полнолуние не рекомендуется, так как это может негативно сказаться на сохранности урожая. Вот благоприятные, нейтральные и запрещенные дни для уборки чеснока в 2024 году:

Июль

Благоприятные дни: 2, 7, с 16 по 20, 25 и 26

Нейтральные дни: 1, с 3 по 5, 8, с 10 по 15, 24, с 27 по 31

Запрещенные дни: 6, 9, с 21 по 23

Август

Благоприятные дни: 3, 5, 8, 11, с 13 по 16, с 22 по 24, 30

Нейтральные дни: 1 и 2, 6 и 7, 9 и 10, 12, 17, 20 и 21, с 25 по 27

Запрещенные дни: 4, 18 и 19, 28 и 29

Сентябрь

Благоприятные дни: 1 и 2, 15, с 22 по 24, с 26 по 30

Нейтральные дни: с 4 по 14, 16, 20 и 21, 25

Запрещенные дни: 3, с 17 по 19

Признаки созревания чеснока

Несмотря на приблизительные расчетные сроки, важно проверять состояние растений, так как они могут созреть раньше или позже ожидаемого времени.

Озимый чеснок

Для определения зрелости озимого чеснока обращают внимание на следующие признаки:

Пожелтение листьев: нижние 2-3 перышка желтеют полностью, начинают желтеть верхние.

нижние 2-3 перышка желтеют полностью, начинают желтеть верхние. Изменение семенной коробочки: оставьте 1-2 коробочки для наблюдения. Вызревшее растение имеет распрямленный цветонос, а коробочка трескается, обнажая фиолетовые семена-бульбочки.

оставьте 1-2 коробочки для наблюдения. Вызревшее растение имеет распрямленный цветонос, а коробочка трескается, обнажая фиолетовые семена-бульбочки. Окраска корневой системы: зрелые корни становятся светло-серыми и начинают подсыхать.

зрелые корни становятся светло-серыми и начинают подсыхать. Изменение цвета чешуек: созревшие головки покрыты плотными, сухими чешуйками, цвет которых зависит от сорта чеснока (фиолетовый, розоватый или белый).

Признаки зрелости ярового чеснока практически такие же, как у озимого, с добавлением нескольких моментов:

Корневая шейка куста усыхает. Листья и стебли ложатся на почву, что называется полеганием луковичных. Растения прекращают свой рост.

Эти признаки говорят о том, что яровые головки полностью созрели и их пора убирать.

Как выкопать чеснок

Перед началом копки нужно подготовиться:

За неделю-полторы до выкопки прекратить поливать посадки. Выкапывать урожай лучше всего вилами, чтобы снизить риск повреждения луковиц. Оптимально выбрать для копки солнечный сухой день, если возможно – утренние или вечерние часы, чтобы избежать пересушивания головок под палящим солнцем.

Процесс копки:

Начать копать со стороны междурядья, аккуратно поднимая пласт земли около растения. Ухватиться рукой за листья и вынуть луковицу из почвы. Отряхнуть землю с луковицы. Повторить аналогичные действия с оставшимися растениями.

В теплом сухом дне на чеснок обычно налипает немного почвогрунта, который легко осыпается. Если почва влажная и прилипает к головкам, её не надо удалять сразу, чтобы не повредить чешуйки, – оставляют грязными до полного высыхания.

Как подготовить головки к хранению

Выкопанный чеснок необходимо правильно подготовить к хранению:

Перенести урожай в сухое, хорошо проветриваемое помещение и разложить в один слой. Сушка должна длиться от недели до полутора недель. За это время чеснок не только высыхает, но и дозаривается, поэтому обрезать листья пока не следует.

После сушки:

Обрезать корешки и листья: если хранение предполагается в тепле, стебли подрезают немного; для прохладного хранения оставляют шейку длиной 9-10 см. Перебрать чеснок, отбирая только полностью здоровые и хорошо просохшие головки. Отбраковать экземпляры с признаками заболеваний, повреждений или перезревшие.

Способы хранения

Оптимальная влажность для хранения чеснока составляет 75%, температура – от 0 до 4°C.

Способы хранения:

В косах: Головки с необрезанными перьями складывают пучками и плетут косы, вплетая в них шнур, проволоку, шпагат или атласную ленту. Косы подвешивают в сухом теплом месте, таком как кухня, кладовая или утепленная лоджия. В сетках: Обрезанные головки укладывают в сетки или другие вентиляционные емкости, например, ящики с решетчатыми стенками и дном, картонные коробки. Можно также использовать капроновые колготки или чулки, подвешивая их на стену. В пучках: Уголки обрезают, оставляя шейки длиной около 22–25 см, связывают в пучки и подвешивают в теплом помещении. В банках: Головки с коротко обрезанными перьями помещают в трехлитровые банки, можно пересыпать крупной солью. Емкости убирают в прохладное место, накрывая горлышки таким образом, чтобы проходил воздух. В холодильнике: Чеснок складывают в картонную коробку или бумажный пакет и хранят в овощном отсеке холодильника, избегая пластиковой упаковки.