В Коми огурцы и капуста взлетели в цене, а гречка стала дешевле

Комитет статистики опубликовал данные об изменениях цен на отдельные товары и услуги за период с 2 по 8 июля.

За прошедшую неделю наблюдался рост цен на некоторые продукты. Так, цена творога увеличилась на 1, 2%, а макаронных изделий — на 1, 1%. В то же время, заметно снизились цены на ряд товаров: гречневая крупа подешевела на 6, 6%, черный чай — на 5, 4%, пшено — на 3, 7%, полукопченые и варено-копченые колбасы — на 3, 2%, различные виды сыра — на 2, 8%, мороженая рыба — на 2, 2%, подсолнечное масло — на 1, 9%, вермишель — на 1, 7%, пшеничная мука — на 1, 3%, а свинина, рис, пастеризованное молоко, сосиски и сардельки — на 1, 1% и 1, 0% соответственно.