В Коми огурцы и капуста взлетели в цене, а гречка стала дешевле
- 08:45 12 июля
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- Татьяна Зубова
Комитет статистики опубликовал данные об изменениях цен на отдельные товары и услуги за период с 2 по 8 июля.
За прошедшую неделю наблюдался рост цен на некоторые продукты. Так, цена творога увеличилась на 1, 2%, а макаронных изделий — на 1, 1%. В то же время, заметно снизились цены на ряд товаров: гречневая крупа подешевела на 6, 6%, черный чай — на 5, 4%, пшено — на 3, 7%, полукопченые и варено-копченые колбасы — на 3, 2%, различные виды сыра — на 2, 8%, мороженая рыба — на 2, 2%, подсолнечное масло — на 1, 9%, вермишель — на 1, 7%, пшеничная мука — на 1, 3%, а свинина, рис, пастеризованное молоко, сосиски и сардельки — на 1, 1% и 1, 0% соответственно.
Цены на свежие овощи и фрукты также изменились: заметно подорожали свежие огурцы (+10, 3%), белокочанная капуста (+4, 7%), картофель (+1, 5%) и морковь (+1, 2%). В то же время, снизились цены на столовую свеклу на 3, 4%, свежие помидоры на 2, 9%, бананы на 2, 4%, и репчатый лук на 2, 3%.
Также имели место изменения цен на топливо: автомобильный бензин подорожал на 0, 3%, а дизельное топливо — на 0, 2%.