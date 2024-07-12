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Сыктывкарцы вновь на сутки останутся без горячего и холодного водоснабжения

Сыктывкарцы вновь на сутки останутся без горячего и холодного водоснабженияФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Очередное суточное отключение горячего и холодного водоснабжения ожидается в Сыктывкаре.

Коммунальное предприятие «Сыктывкарский водоканал» уведомляет о запланированных ремонтных работах на водопроводных сетях и насосных станциях. В связи с этим с 08: 00 утра 24 июля до 08: 00 утра 25 июля в микрорайоне Орбита (начиная с улицы Печорская), Верхнем и Нижнем Чове, а также в Човье, совхозе «Пригородный» и на Доручастке будет отключено холодное водоснабжение. Давление в системе восстановится к 12: 00 дню 25 июля.

Жителей города заранее просят обеспечить себя запасами питьевой воды. При этом для гражданской кто не успел запастись водой, будет организован подвоз воды с 9:00 до 21:00 по следующим адресам:

09:00 до 21:00 по адресам:

- улица Малышева д.1 (ТЦ Народный);

- улица Тентюковская, 469 (конечная остановка автобуса №3),

- Верхний Чов, дом №62;

- Нижний Чов, улица Магистральная, 11.

- Покровский бульвар, 4 (парковка возле магазина «Магнит»).

- улица Тентюковская, 306 (ЖК «Атлантида», стоянка возле магазина «Пятерочка»).

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