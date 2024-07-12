Сыктывкарцы вновь на сутки останутся без горячего и холодного водоснабжения

Очередное суточное отключение горячего и холодного водоснабжения ожидается в Сыктывкаре.

Коммунальное предприятие «Сыктывкарский водоканал» уведомляет о запланированных ремонтных работах на водопроводных сетях и насосных станциях. В связи с этим с 08: 00 утра 24 июля до 08: 00 утра 25 июля в микрорайоне Орбита (начиная с улицы Печорская), Верхнем и Нижнем Чове, а также в Човье, совхозе «Пригородный» и на Доручастке будет отключено холодное водоснабжение. Давление в системе восстановится к 12: 00 дню 25 июля.