Можно смело брать - там чистое мясо: Росконтроль назвал лучшие марки сосисок

Специалисты рассказали о марках сосисок, которые можно смело брать в любом магазине. Список составили эксперты Росконтроля по итогам нескольких крупных исследований. И выбраны были только те образцы, которые в своем составе содержат лишь чистое мясо, сообщает PRIMPRESS.

По словам специалистов, сосиски наряду с колбасой стабильно входят в топ самых популярных товаров в супермаркетах. Их очень легко приготовить, они сытные, а потому многие выбирают их на завтрак, обед или даже ужин. При этом одновременно сосиски стабильно попадают в черные списки адептов здорового питания, а простые потребители нередко сомневаются в качестве данного продукта.