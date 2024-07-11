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Можно смело брать - там чистое мясо: Росконтроль назвал лучшие марки сосисок

Можно смело брать - там чистое мясо: Росконтроль назвал лучшие марки сосисокФото из архива "Про Города"

Специалисты рассказали о марках сосисок, которые можно смело брать в любом магазине. Список составили эксперты Росконтроля по итогам нескольких крупных исследований. И выбраны были только те образцы, которые в своем составе содержат лишь чистое мясо, сообщает PRIMPRESS.

По словам специалистов, сосиски наряду с колбасой стабильно входят в топ самых популярных товаров в супермаркетах. Их очень легко приготовить, они сытные, а потому многие выбирают их на завтрак, обед или даже ужин. При этом одновременно сосиски стабильно попадают в черные списки адептов здорового питания, а простые потребители нередко сомневаются в качестве данного продукта.

Как отмечают в Росконтроле, покупатели делают такой вывод не просто так. Ведь многие производители действительно экономят на сырье, добавляют в продукт консерванты и красители, а мясо в некоторых случаях вовсе заменяют растительными аналогами или чем-то другим, похуже.

Выяснить в условиях магазина, какие сосиски действительно высококачественные, попросту невозможно. Но от лабораторного анализа ничего скрыть нельзя, поэтому эксперты выяснили, какие бренды действительно можно покупать. Так, в список лучших попали сосиски «Дымов», которые знакомы многим жителям Приморья. Вердикт таков: продукт сделан по ГОСТу, а его состав полностью безопасный, из настоящего мяса.

Также одобрение получили венские сосиски «Микоян» и «ВкусВилл», а кроме того, молочные сосиски «Черкизово». Все они прошли еще и дегустационный тест, то есть жюри признало их довольно вкусными, пишет Samaragovorit.ru.

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