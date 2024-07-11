В Коми произошла утечка природного газа с примесью сероводорода: люди получили отравление

Фото из архива "Про Город"

В окрестностях Интинского района, примерно в десяти километрах от трассы по направлению к Водовода, произошла утечка природного газа с примесью сероводорода.

Инцидент произошел 10 июля на буровой №18. В результате происшествия около десяти сотрудников получили отравление. Сообщается, что пятерым работникам потребовалась госпитализация.