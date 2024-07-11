Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Коми произошла утечка природного газа с примесью сероводорода: люди получили отравление

В Коми произошла утечка природного газа с примесью сероводорода: люди получили отравлениеФото из архива "Про Город"

В окрестностях Интинского района, примерно в десяти километрах от трассы по направлению к Водовода, произошла утечка природного газа с примесью сероводорода.

Инцидент произошел 10 июля на буровой №18. В результате происшествия около десяти сотрудников получили отравление. Сообщается, что пятерым работникам потребовалась госпитализация.

На место оперативно прибыли экстренные службы, в том числе Интинский аварийно-спасательный отряд "Спас-Коми" отдела ГО и ЧС. Спасатели организовали эвакуацию пострадавших работников.

Напомним, в Заполярье горит городской мусорный полигон. По состоянию на 10 июля площадь возгорания составляла 1000 квадратных метров. По информации регионального МЧС, в пожаре никто не пострадал. На месте работают Воркутинские пожарные, а такде специализированная техника для тушения.

Читайте также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости