В Коми произошла утечка природного газа с примесью сероводорода: люди получили отравление
- 12:06 11 июля
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- Инесса Богатая
В окрестностях Интинского района, примерно в десяти километрах от трассы по направлению к Водовода, произошла утечка природного газа с примесью сероводорода.
Инцидент произошел 10 июля на буровой №18. В результате происшествия около десяти сотрудников получили отравление. Сообщается, что пятерым работникам потребовалась госпитализация.
На место оперативно прибыли экстренные службы, в том числе Интинский аварийно-спасательный отряд "Спас-Коми" отдела ГО и ЧС. Спасатели организовали эвакуацию пострадавших работников.
Напомним, в Заполярье горит городской мусорный полигон. По состоянию на 10 июля площадь возгорания составляла 1000 квадратных метров. По информации регионального МЧС, в пожаре никто не пострадал. На месте работают Воркутинские пожарные, а такде специализированная техника для тушения.
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