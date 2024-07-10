В Коми стало образовываться меньше отходов
- 20:15 10 июля
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- Инесса Богатая
Минприроды Коми обнародовало отчет о состоянии экологии за 2023 год. В разделе, посвященном отходам, сообщается, что в 2023 году образовалось 22,29 миллиона тонн отходов, что на 8% меньше, чем в 2022 году (24,21 миллиона тонн). Утилизировано было всего 2, 83% отходов (630, 4 тысячи тонн), что является улучшением по сравнению с предыдущими годами.
Состав отходов по секторам экономики в 2023 году выглядит следующим образом: 97,7% пришлось на добывающую промышленность, 0,76% — на сельское и лесное хозяйство, 0, 53% — на обрабатывающие производства и 0,13% — на строительную отрасль.
На конец 2023 года в Коми насчитывалось 106 объектов для размещения отходов, из которых 12 были специализированными, а 94 — промышленными. В течение года новых объектов не было добавлено, а исключено было 7 объектов.
Для сокращения объемов захоронения отходов в регионе продвигается раздельный сбор, главным образом пластика и бумаги. Планируется строительство мусоросортировочных комплексов до 2030 года.
Динамика образования отходов в Коми за последние годы носит волнообразный характер: 6,38 миллиона тонн в 2010 году, с резким ростом до 36,02 миллиона тонн в 2019 и 40,22 миллиона тонн в 2020 году. Это связано с деятельностью АО "Воркутауголь" и изменениями в учете вскрышных пород и отходов. С 2012 года число природопользователей, предоставляющих отчётность, возросло с 308 до 1346 в 2023 году.
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