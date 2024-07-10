В Коми стало образовываться меньше отходов

Минприроды Коми обнародовало отчет о состоянии экологии за 2023 год. В разделе, посвященном отходам, сообщается, что в 2023 году образовалось 22,29 миллиона тонн отходов, что на 8% меньше, чем в 2022 году (24,21 миллиона тонн). Утилизировано было всего 2, 83% отходов (630, 4 тысячи тонн), что является улучшением по сравнению с предыдущими годами.

Состав отходов по секторам экономики в 2023 году выглядит следующим образом: 97,7% пришлось на добывающую промышленность, 0,76% — на сельское и лесное хозяйство, 0, 53% — на обрабатывающие производства и 0,13% — на строительную отрасль.