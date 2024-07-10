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Отберут землю: всех, у кого участок в собственности ждет новое жесткое правило с 11 июля

Отберут землю: всех, у кого участок в собственности ждет новое жесткое правило с 11 июляФото из архива "Про Города"

Согласно мнению юриста Ирины Сиваковой, земельный участок, полученный супругом в период брака на праве постоянного пользования и затем приватизированный, считается совместной собственностью супругов. Поэтому требование нотариуса о согласии бывшего мужа для оформления договора дарения этого участка является оправданным.

Однако, как указывает Верховный суд Российской Федерации, после расторжения брака согласие второго супруга на сделки с общим имуществом не требуется. Таким образом, женщина может оформить договор дарения участка своей матери и зарегистрировать его в ЕГРН без согласия бывшего супруга.

Несмотря на это, второй супруг сохраняет право оспорить сделку в течение одного года, если докажет, что одаряемый знал об отсутствии его согласия на дарение. Поэтому важно детально документировать все юридические аспекты сделки, чтобы избежать возможных споров и обеспечить защиту своих прав, пишет sevastopolmedia.ru.

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