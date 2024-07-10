Отберут землю: всех, у кого участок в собственности ждет новое жесткое правило с 11 июля

Согласно мнению юриста Ирины Сиваковой, земельный участок, полученный супругом в период брака на праве постоянного пользования и затем приватизированный, считается совместной собственностью супругов. Поэтому требование нотариуса о согласии бывшего мужа для оформления договора дарения этого участка является оправданным.

Однако, как указывает Верховный суд Российской Федерации, после расторжения брака согласие второго супруга на сделки с общим имуществом не требуется. Таким образом, женщина может оформить договор дарения участка своей матери и зарегистрировать его в ЕГРН без согласия бывшего супруга.