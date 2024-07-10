Теперь полный запрет: пенсионеров, кому исполнилось 70 лет, ждет большой сюрприз 11 июля

В последние годы вопросы повышения качества жизни пожилых граждан стали одним из приоритетных направлений социальной политики в России. Существенным элементом этой работы является расширение льгот и привилегий для людей старше 70 лет, направленных на обеспечение достойных условий жизни.

Одним из наиболее значимых введенных мер стало двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии для пенсионеров старше 70 лет. Этот шаг значительно улучшает материальное положение пожилых граждан, предоставляя им возможность вести более комфортную и независимую жизнь. Кроме того, государство продолжает усиливать меры поддержки, распространяя удвоенные пенсионные выплаты и на граждан старше 80 лет.