Суд постановил разобрать незаконно построенный мост в Сыктывдинском районе Коми
- 14:45 10 июля
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- Инесса Богатая
Северо-Западное территориальное управление Росрыболовства подало иск в суд с требованием признания моста через реку Важъелью самовольной постройкой и его демонтажа. Ответчик, чья компания не была названа, возразил против иска, хотя и признал отсутствие разрешения на строительство. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.
Мост состоит из 12 металлических труб диаметром около 500 мм, уложенных на дно реки, на которых сделан настил из досок и грунта. Вокруг находятся строительные отходы, а в реке — навалы деревьев и кустарников. Проверка Росрыболовства и заключение Ростехнадзора выявили отсутствие проектной документации и частичное перекрытие речного русла.
Ответчик заявил, что мост необходим для доступа к земельным участкам. Однако Сыктывдинский районный суд, учтя отсутствие разрешений и угрозу водным биоресурсам, обязал ответчика демонтировать мост. Решение еще не вступило в законную силу.
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