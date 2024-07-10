Суд постановил разобрать незаконно построенный мост в Сыктывдинском районе Коми

Северо-Западное территориальное управление Росрыболовства подало иск в суд с требованием признания моста через реку Важъелью самовольной постройкой и его демонтажа. Ответчик, чья компания не была названа, возразил против иска, хотя и признал отсутствие разрешения на строительство. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.

Мост состоит из 12 металлических труб диаметром около 500 мм, уложенных на дно реки, на которых сделан настил из досок и грунта. Вокруг находятся строительные отходы, а в реке — навалы деревьев и кустарников. Проверка Росрыболовства и заключение Ростехнадзора выявили отсутствие проектной документации и частичное перекрытие речного русла.