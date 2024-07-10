Выяснилось у кого в Коми сильнее всего выросла зарплата за первую половину 2024 года
- 13:45 10 июля
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- Инесса Богатая
В июне работодатели в Коми подняли зарплаты в большинстве вакансий. По информации hh.ru, средняя зарплата в регионе в январе составляла 51, 6 тысячи рублей, а за полгода выросла на 7 тысяч, достигнув 58, 7 тысячи рублей.
Наибольший рост наблюдался в производственной отрасли, где доходы увеличились на 31 тысячу рублей. В частности, зарплата инженеров ПТО поднялась на 40 тысяч до 190 тысяч, инженеров-конструкторов — на 35 тысяч до 90 тысяч, а инженеров по качеству — на 30 тысяч до 130 тысяч рублей.
В рамках рабочего персонала средние зарплаты увеличились на 17 тысяч, достигнув 114 тысяч рублей. Лаборанты теперь могут зарабатывать на 102 тысячи рублей больше (до 132 тысяч). Зарплаты монтажников выросли на 70 тысяч до 120 тысяч, а электромонтажников — на 65 тысяч до 125 тысяч рублей.
В добывающей сфере зарплаты выросли на 16 тысяч до 144 тысяч, особенно у геодезистов (+25 тысяч до 195 тысяч рублей). В финансовом секторе зарплаты поднялись на 5 тысяч до 48 тысяч, наиболее значительный рост наблюдался у финансовых аналитиков (+42 тысячи до 105 тысяч) и кредитных специалистов (+33 тысячи до 70 тысяч).
В транспортной и логистической области зарплаты выросли на 14 тысяч до 122 тысяч рублей. Увеличились заработки грузчиков (+10, 5 тысячи до 43 тысяч), кладовщиков (+7, 5 тысячи до 52, 5 тысячи) и курьеров (+5, 5 тысячи до 86 тысяч рублей).
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