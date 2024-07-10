Выяснилось у кого в Коми сильнее всего выросла зарплата за первую половину 2024 года

В июне работодатели в Коми подняли зарплаты в большинстве вакансий. По информации hh.ru, средняя зарплата в регионе в январе составляла 51, 6 тысячи рублей, а за полгода выросла на 7 тысяч, достигнув 58, 7 тысячи рублей.

Наибольший рост наблюдался в производственной отрасли, где доходы увеличились на 31 тысячу рублей. В частности, зарплата инженеров ПТО поднялась на 40 тысяч до 190 тысяч, инженеров-конструкторов — на 35 тысяч до 90 тысяч, а инженеров по качеству — на 30 тысяч до 130 тысяч рублей.