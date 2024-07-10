Диетологи рассказали о продуктах для эффективного похудения
- 12:15 10 июля
- 12+
- Служба новостей
Американский диетолог Кимберли Гомер и ряд других экспертов порекомендовали включить в свой рацион семь продуктов, богатых белками и другими полезными веществами, которые также способствуют похудению. Среди них — оливковое и кокосовое масла, орехи, авокадо, яйца, рыба и семена чиа.
По данным американского журнала Best Life, сертифицированный диетолог Кимберли Гомер утверждает, что страх перед жиром необоснован. Она рекомендует сосредоточить в рационе полезные жиры, наряду с постными источниками белка и другими богатыми питательными веществами продуктами, а также овощами.
Гомер отмечает, что правильные масла могут помочь в потере веса, повышая уровень полезных мононенасыщенных жиров и антиоксидантов. В этот список входят оливковое, кокосовое и масло авокадо.
Диетолог Дженни Стэнфорд добавляет, что орехи, несмотря на их калорийность, богаты ценными жирными кислотами омега-3. При умеренном употреблении они благоприятно влияют на организм и способствуют снижению веса. Орехи также важны для когнитивных функций, иммунитета, зрения и здоровья сердечно-сосудистой системы.
По словам Стэнфорд, семена чиа, льна, тыквы и подсолнечника обладают такими же полезными свойствами, как и орехи. Они являются хорошими источниками белка, клетчатки, витаминов B1, B2, B3, витамина E и минералов, включая магний, калий, кальций, растительное железо и цинк.
Кимберли Гомер также напомнила о полезных свойствах яичного желтка, который содержит не только полезные жиры, но и множество важных жирорастворимых питательных веществ, таких как витамины A, D и E, а также антиоксиданты лютеин и зеаксантин. Диетологи также отметили, что жирная рыба богата полезными кислотами и нежирными белками, пишет URA.ru.
Читайте также:
- Их ждет белоснежная полоса: Василиса Володина пророчит удачу трем знакам в июне 2024 года
- После аномальной жары нас ждет резкое похолодание - свежий прогноз на неделю
- Пенсии повысятся, указ уже подписан: Голикова назвала новый размер выплат пенсионерам
- Указ подписан: баню придется снести — касается всех, у кого есть дача или участок
- С 11 июля жизнь всех неработающих россиян изменится навсегда: Татьяна Голикова раскрыла указ