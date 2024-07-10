Диетологи рассказали о продуктах для эффективного похудения

Американский диетолог Кимберли Гомер и ряд других экспертов порекомендовали включить в свой рацион семь продуктов, богатых белками и другими полезными веществами, которые также способствуют похудению. Среди них — оливковое и кокосовое масла, орехи, авокадо, яйца, рыба и семена чиа.

По данным американского журнала Best Life, сертифицированный диетолог Кимберли Гомер утверждает, что страх перед жиром необоснован. Она рекомендует сосредоточить в рационе полезные жиры, наряду с постными источниками белка и другими богатыми питательными веществами продуктами, а также овощами.