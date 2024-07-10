Как правильно стирать обувь в машинке-автомат: инструкция, советы, лайфхаки
- 11:05 10 июля
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- Служба новостей
Ежедневная обувь требует хорошего и регулярного ухода, и автоматическая стиральная машинка может в этом помочь. После стирки в машинке обувь выглядит как новая, но важно правильно стирать.
Стоит помнить, что не вся обувь подходит для машинной стирки. Обувь из натуральных материалов (кожа, замша, нубук) после такой стирки может испортиться. Также не рекомендуется стирать в машинке обувь:
- с элементами декора,
- с меховой отделкой,
- некачественную (плохо проклеенную, старую, поврежденную, дешевую),
- на каблуках и платформе.
Однако обувь из синтетических материалов, таких как кроссовки, кеды и обувь из ЭВА (сабо, сланцы и другие), можно стирать в машинке при соблюдении определённых правил.
Как стирать обувь в машинке
Подготовка
Обязательно подготовьте обувь к стирке:
- Промойте подошву от песка и засохшей грязи – это предотвратит повреждения и засоры машинки.
- Извлеките стельки и шнурки – их нужно стирать отдельно.
- Обработайте стойкие загрязнения вручную, замочив обувь в мыльном растворе или точечно обработав пятновыводителем.
Стирка
- Стирайте обувь в специальном мешке – это поможет избежать агрессивного трения и износа барабана машинки.
- Не стирайте сразу несколько пар обуви – это увеличит нагрузку на машинку и может привести к её поломке.
- Используйте гель для стирки, а не порошок, так как он не забивается в структуру ткани.
- Выбирайте правильный режим – наиболее подходящим является «деликатная стирка» на низких температурах (до 40 градусов) и с низкими оборотами (до 500 оборотов).
Как сушить обувь после стирки
Лучший вариант – воздушная сушка, например, на балконе. Важно избегать прямого солнечного света, чтобы не повредить обувь. Также не рекомендуется сушить обувь на батарее, так как это может привести к деформации и изменению цвета.
Кроме того, можно использовать электросушилку, если такая имеется. Она быстро и безопасно сушит обувь изнутри, а многие модели оснащены антибактериальными программами, что позволяет не только сушить, но и обрабатывать обувь от бактерий и микробов, пишет sport24.ru.
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