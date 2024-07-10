Как правильно стирать обувь в машинке-автомат: инструкция, советы, лайфхаки

Ежедневная обувь требует хорошего и регулярного ухода, и автоматическая стиральная машинка может в этом помочь. После стирки в машинке обувь выглядит как новая, но важно правильно стирать.

Стоит помнить, что не вся обувь подходит для машинной стирки. Обувь из натуральных материалов (кожа, замша, нубук) после такой стирки может испортиться. Также не рекомендуется стирать в машинке обувь: