В Коми пьяный водитель мопеда перевернулся на дороге прямо на ходу и сломал себе ключицу
- 12:06 10 июля
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- Инесса Богатая
В деревне Кырув Усть-Вымского района Коми произошла авария: пьяный водитель мопеда устроил ДТП. Не справившись с управлением, он перевернулся прямо на ходу. По информации пресс-службы регионального управления ГИБДД, этот мужчина никогда не имел водительских прав.
Согласно данным ведомства, авария произошла 9 июля около 17: 50. Мужчина, родившийся в 1985 году, ехал на мопеде марки "Flash" по улице Набережной. Вблизи дома №2 водитель потерял контроль над транспортным средством и упал на дорогу.
В результате происшествия мопедист получил перелом правой ключицы, но госпитализация не потребовалась. За рулем он был без мотошлема. Хотя у мужчины никогда не было водительских прав, он уже девять раз подвергался административному наказанию за нарушение правил дорожного движения.
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