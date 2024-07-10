Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Коми пьяный водитель мопеда перевернулся на дороге прямо на ходу и сломал себе ключицу

В Коми пьяный водитель мопеда перевернулся на дороге прямо на ходу и сломал себе ключицуФото УГИБДД МВД по Коми

В деревне Кырув Усть-Вымского района Коми произошла авария: пьяный водитель мопеда устроил ДТП. Не справившись с управлением, он перевернулся прямо на ходу. По информации пресс-службы регионального управления ГИБДД, этот мужчина никогда не имел водительских прав.

Согласно данным ведомства, авария произошла 9 июля около 17: 50. Мужчина, родившийся в 1985 году, ехал на мопеде марки "Flash" по улице Набережной. Вблизи дома №2 водитель потерял контроль над транспортным средством и упал на дорогу.

В результате происшествия мопедист получил перелом правой ключицы, но госпитализация не потребовалась. За рулем он был без мотошлема. Хотя у мужчины никогда не было водительских прав, он уже девять раз подвергался административному наказанию за нарушение правил дорожного движения.

Читайте также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости