В Коми пьяный водитель мопеда перевернулся на дороге прямо на ходу и сломал себе ключицу

В деревне Кырув Усть-Вымского района Коми произошла авария: пьяный водитель мопеда устроил ДТП. Не справившись с управлением, он перевернулся прямо на ходу. По информации пресс-службы регионального управления ГИБДД, этот мужчина никогда не имел водительских прав.

Согласно данным ведомства, авария произошла 9 июля около 17: 50. Мужчина, родившийся в 1985 году, ехал на мопеде марки "Flash" по улице Набережной. Вблизи дома №2 водитель потерял контроль над транспортным средством и упал на дорогу.