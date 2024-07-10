В Сыктывкаре выделят свыше 1,4 миллиарда рублей на капитальный ремонт школ

На капитальный ремонт школ в Сыктывкаре выделят свыше 1, 4 миллиарда рублей. Это стало возможным благодаря участию Республики Коми в федеральной программе "Модернизация школьных систем образования". Об этом сообщил Глава региона Владимир Уйба.

Финансирование будет распределено на работы в девяти учебных заведениях Сыктывкара. Ремонт в школах №16, №4 и №36 планируется завершить за один год. Двухлетние ремонтные проекты предусмотрены для гимназии имени Пушкина, а также школ №21, №22, №31, №1 и №38.