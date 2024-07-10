В Сыктывкаре выделят свыше 1,4 миллиарда рублей на капитальный ремонт школ
- 11:20 10 июля
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- Инесса Богатая
На капитальный ремонт школ в Сыктывкаре выделят свыше 1, 4 миллиарда рублей. Это стало возможным благодаря участию Республики Коми в федеральной программе "Модернизация школьных систем образования". Об этом сообщил Глава региона Владимир Уйба.
Финансирование будет распределено на работы в девяти учебных заведениях Сыктывкара. Ремонт в школах №16, №4 и №36 планируется завершить за один год. Двухлетние ремонтные проекты предусмотрены для гимназии имени Пушкина, а также школ №21, №22, №31, №1 и №38.
На данный момент, работы уже ведутся на семи объектах, за исключением школ №1 и №38, где ремонт начнется в ноябре текущего года согласно заключенным договорам.
С февраля 2024 года ремонтируются школы №4, №16 и гимназия имени Пушкина, а с апреля идет ремонт в школе №36. Подрядчики в настоящее время занимаются укладкой полов и установкой инженерных систем.
С июня в школах №21, №22 и №31 начались подготовительные и демонтажные работы.
Помимо капитального ремонта, на каждую школу будет выделено 12 миллионов рублей для приобретения мебели и учебного оборудования. Также будут обновлены библиотечные фонды и организованы курсы повышения квалификации для педагогов.
Все работы проводятся согласно установленным графикам, и на объектах, где ремонт уже начат, задержек не наблюдается.
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