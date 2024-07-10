В Сыктывкаре ремонтировать дорогу к автовокзалу будут в ночное время

В Сыктывкаре ночью будут ремонтировать дорогу, ведущую к городскому автовокзалу. Подрядная организация разъяснила, что дорожные работы будут проводиться в вечернее время, чтобы не создавать неудобств для городского транспорта в дневные часы, информирует МКП "Дорожное хозяйство".

В данный момент старое асфальтовое покрытие полностью снято. Проводятся мероприятия по засыпке ям щебнем на площади около 30 квадратных метров. Данный социально значимый объект обслуживает компания "Доринвест", которая ранее в этом году уже отремонтировала дорогу "подъезд к кладбищу в п. Верхний Чов".