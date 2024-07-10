Ливни, грозы и порывистый ветер: погода в Коми 10 июля

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В ряде городов и районов Коми 10 июля пройдут ливни. Эту информацию подтвердили пресс-службе регионального ЦГМС. По информации специалистов, в этот день на территории республики установится переменная облачность, днем в республике пройдет кратковременный дождь, а местами ожидаются ливень и гроза.

В Воркутинском районе ветер подует с юга, юго-запада и сменится на северо-западный. Ночью его скорость составит 1-6 метров в секунду, однако при грозе синоптики прогнозируют порывы вплоть до 14 метров в секунду. Днем ветер вновь стихнет до 6-11 метров в секунду, но при этом местами ожидается шквалистое усиление до 18-23 метров в секунду. Температура ночью не превысит +12...+17С, днем столбик термометра поднимется до отметки +23...+28С, на крайнем западе ожидается лишь +17...+22С, на востоке, напротив, установится жара до +32°С.