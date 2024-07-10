Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Вам на радость: топ 6 удивительных цветов, которые будут цвести все лето

Вам на радость: топ 6 удивительных цветов, которые будут цвести все летоФото из архива "Про Города"

Выращивание летних цветов на участке приносит множество преимуществ. Они не только добавляют красоту и уют, украшая сад, балкон или оконный подоконник, но и создают приятную атмосферу.

Вот 6 удивительных цветов, которые будут радовать глаз все лето:

  1. Петуния. Этот яркий цветок будет цвести все лето при правильном уходе. Петунии лучше всего растут на солнечных местах с регулярным поливом.
  2. Лобелия. Маленькие голубые цветочки лобелии прекрасно подходят для цветочных композиций в горшках или на клумбах. Лобелии также любят солнечные места и требуют регулярного полива.
  3. Герань. Классический летний цветок, герань, будет цвести все лето при достаточном количестве света и регулярной подкормке.
  4. Бегония. Этот цветок известен своими яркими цветами и красивой листвой. Бегонии предпочитают полутень и умеренный полив.
  5. Портулак. Маленькие, но яркие цветочки портулака могут цвести в течение всего лета, если получают достаточно света и умеренный полив.
  6. Львиный зев. Обладая высокими стеблями с множеством маленьких цветов, львиный зев предпочитает солнечные места и регулярный полив.

Установлено, что занятие садоводством и наблюдение за цветами способствуют улучшению настроения и снижению уровня стресса. Это связано с тем, что цветы стимулируют выработку эндорфинов – гормонов счастья в мозге.

Кроме того, многие летние цветы привлекают полезных насекомых, таких как пчелы и бабочки, которые участвуют в опылении растений. Это важно для сохранения экосистемы. Таким образом, летние цветы не только эстетически привлекательны, но и приносят ощутимую пользу людям и окружающей среде, сообщает портал kubnews.ru.

Читайте также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости