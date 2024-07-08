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Администрация Сыктывкара предоставила схемы трех магистральных автобусных маршрутов

Администрация Сыктывкара предоставила схемы трех магистральных автобусных маршрутовФото из архива "Про Город"

В Сыктывкаре представили маршруты трех основных автобусных линий, планируемых к запуску с 1 августа. Эту информацию опубликовали на портале государственных закупок.

Департамент финансов Сыктывкара инициировал тендер на регулярные пассажирские перевозки с контролируемыми тарифами. В столице Коми откроют три маршрута: №17м (городской автовокзал — с/х Пригородный), №18м (городской автовокзал — СЛПК), №54м (городской автовокзал — СЛПК), №17 (Кардиоцентр — с/х Пригородный), №18 (гостиница Центральная — СЛПК), №54 (ЖДВ — улица Славы).

С 1 августа по 31 декабря автобусы будут курсировать одновременно по магистральным и обычным маршрутам с сохранением прежних номеров. Ниже представлены схемы их движения.

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