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Стенд Республики Коми с выставки "Россия" будет сохранен и открыт для посещения в регионе

Стенд Республики Коми с выставки "Россия" будет сохранен и открыт для посещения в регионеСкриншот из видео Владимира Уйба

6 июля глава Республики Коми Владимир Уйба рассказал о церемонии закрытия международной выставки-форума "Россия". По его словам, выставка стала уникальным событием для всей страны, воплотив в себе уважение, любовь и гордость за Россию.

Уйба показал памятную статуэтку, врученную ему Сергеем Кириенко, заместителем руководителя администрации президента и идейным организатором выставки, за участие Коми. Он отметил, что это заслуга всей республики. 99% из 18 миллионов посетителей выразили гордость за Россию.

Уйба поблагодарил работников, волонтеров и правительство республики за организацию экспозиции Коми, которую посетили не менее 4 миллионов человек. Более 4 тысяч человек приняли участие в розыгрыше туров по республике, и четыре обладателя путевки по маршруту на плато Маньпупунер на вертолете уже известны. Также более 1,5 тысяч часов провели посетители стенда в виртуальном туре по нашему региону.

Закрытие выставки вызвало у Уйба подчеркнул, что экспозицию сохранят и перевезут в Коми.

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