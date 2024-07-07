Стенд Республики Коми с выставки "Россия" будет сохранен и открыт для посещения в регионе

6 июля глава Республики Коми Владимир Уйба рассказал о церемонии закрытия международной выставки-форума "Россия". По его словам, выставка стала уникальным событием для всей страны, воплотив в себе уважение, любовь и гордость за Россию.

Уйба показал памятную статуэтку, врученную ему Сергеем Кириенко, заместителем руководителя администрации президента и идейным организатором выставки, за участие Коми. Он отметил, что это заслуга всей республики. 99% из 18 миллионов посетителей выразили гордость за Россию.