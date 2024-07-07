Стенд Республики Коми с выставки "Россия" будет сохранен и открыт для посещения в регионе
- 14:30 7 июля
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- Инесса Богатая
6 июля глава Республики Коми Владимир Уйба рассказал о церемонии закрытия международной выставки-форума "Россия". По его словам, выставка стала уникальным событием для всей страны, воплотив в себе уважение, любовь и гордость за Россию.
Уйба показал памятную статуэтку, врученную ему Сергеем Кириенко, заместителем руководителя администрации президента и идейным организатором выставки, за участие Коми. Он отметил, что это заслуга всей республики. 99% из 18 миллионов посетителей выразили гордость за Россию.
Уйба поблагодарил работников, волонтеров и правительство республики за организацию экспозиции Коми, которую посетили не менее 4 миллионов человек. Более 4 тысяч человек приняли участие в розыгрыше туров по республике, и четыре обладателя путевки по маршруту на плато Маньпупунер на вертолете уже известны. Также более 1,5 тысяч часов провели посетители стенда в виртуальном туре по нашему региону.
Закрытие выставки вызвало у Уйба подчеркнул, что экспозицию сохранят и перевезут в Коми.
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