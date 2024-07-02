В Коми за июнь пропали 19 человек: троих до сих пор не могут найти
- 21:45 2 июля
- 12+
- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
Добровольцы из поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" в Республике Коми обнародовали данные о численности пропавших людей на территории региона в июне 2024 года. Согласно предоставленной информации, поступило 19 заявлений о пропаже людей.
Среди них четверо были несовершеннолетними. Волонтерам удалось разыскать живыми только 14 человек. Трое до сих пор остаются в списке пропавших.
Одну заявку позже признали ложной, а другую направили к рассмотрению на телепрограмму "Жди Меня".
Напомним, в Коми до конца недели установится аномально жаркая погода. В южных районах республики температура воздуха превысит +35 градусов. Также в этот период на территории региона ожидаются грозы с ливнями и градом.
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