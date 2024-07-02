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В Коми за июнь пропали 19 человек: троих до сих пор не могут найти

В Коми за июнь пропали 19 человек: троих до сих пор не могут найтиФото из архива "Про Город"

Добровольцы из поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" в Республике Коми обнародовали данные о численности пропавших людей на территории региона в июне 2024 года. Согласно предоставленной информации, поступило 19 заявлений о пропаже людей.

Среди них четверо были несовершеннолетними. Волонтерам удалось разыскать живыми только 14 человек. Трое до сих пор остаются в списке пропавших.

Одну заявку позже признали ложной, а другую направили к рассмотрению на телепрограмму "Жди Меня".

Напомним, в Коми до конца недели установится аномально жаркая погода. В южных районах республики температура воздуха превысит +35 градусов. Также в этот период на территории региона ожидаются грозы с ливнями и градом.

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