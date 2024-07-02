Коми накроет аномальная жара: в южных районах температура воздуха превысит +35 градусов

На территории Коми с 3 по 6 июля ожидается сильная жара до +35 градусов. В южных районах республики столбики термометров поднимутся еще выше. Об аномально высокой температуре воздуха предупреждает региональный Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Напомним, в Сыктывкаре не могут открыть пляжный сезон из-за высокого уровня воды в реке Сысола. Из-за этого водолазы не могут обследовать дно в Кирульском пляже. Также в Коми в этом году будут функционировать десять пляжей.