Коми накроет аномальная жара: в южных районах температура воздуха превысит +35 градусов
- 14:15 2 июля
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- Инесса Богатая
На территории Коми с 3 по 6 июля ожидается сильная жара до +35 градусов. В южных районах республики столбики термометров поднимутся еще выше. Об аномально высокой температуре воздуха предупреждает региональный Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В Прилузском, Койгородском, Сысольском, Сыктывдинском, Корткеросском, Усть-Вымском, Троицко-Печорском районах температура воздуха днем превысит 35-градусов.
Жители столицы Коми также будут несколько дней находится под влиянием аномально жаркой погоды.
Напомним, в Сыктывкаре не могут открыть пляжный сезон из-за высокого уровня воды в реке Сысола. Из-за этого водолазы не могут обследовать дно в Кирульском пляже. Также в Коми в этом году будут функционировать десять пляжей.
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