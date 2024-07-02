В Сыктывкаре мужчина заказал домой девушку по вызову, но она оказалась мошенницей

В Сыктывкаре 38-летнего грузчика обманули мошенники, когда он пытался воспользоваться услугами девушки по вызову. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Республики Коми.

По словам мужчины, когда он обратился в полицию, он нашел анкету подходящей девушки на одном из сайтов. Внес предоплату и стал ждать ее прибытия, но вскоре получил звонок от некоего "диспетчера сайта". Тот заявил, что после внесения платы терминал вышел из строя. Мошенники угрожали раскрыть его попытку заказа знакомым и родственникам, если он не возместит расходы. Испугавшись разоблачения, мужчина передал им 28 тысяч рублей. Лишь спустя некоторое время он осознал, что стал жертвой классической схемы обмана.