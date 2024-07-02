В Сыктывкаре мужчина заказал домой девушку по вызову, но она оказалась мошенницей
- 20:30 2 июля
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре 38-летнего грузчика обманули мошенники, когда он пытался воспользоваться услугами девушки по вызову. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Республики Коми.
По словам мужчины, когда он обратился в полицию, он нашел анкету подходящей девушки на одном из сайтов. Внес предоплату и стал ждать ее прибытия, но вскоре получил звонок от некоего "диспетчера сайта". Тот заявил, что после внесения платы терминал вышел из строя. Мошенники угрожали раскрыть его попытку заказа знакомым и родственникам, если он не возместит расходы. Испугавшись разоблачения, мужчина передал им 28 тысяч рублей. Лишь спустя некоторое время он осознал, что стал жертвой классической схемы обмана.
На основании данного заявления, следственное управление возбудило уголовное дело по статье "мошенничество".
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