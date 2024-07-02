Главу Сыктывдина снова наказали за несоблюдение планов по переселению из аварийного жилья
- 18:45 2 июля
- 12+
- Инесса Богатая
Прокуратура Сыктывдинского района выявила более 140 нарушений в реализации национального проекта "Жилье и городская среда" и республиканской программы переселения из аварийного жилья за 2023-2024 годы. Подано 56 исков в защиту прав граждан на переселение и предоставление благоустроенного жилья.
Из-за недостижения целевых показателей, определенных соглашением с региональным министерством строительства, прокуратура возбудила дело против руководителя Сыктывдинского района Любови Дорониной. Управление Федерального казначейства по Республике Коми привлекло ее к административной ответственности с наложением штрафа в 15 тыс. рублей. Учитывая ее предыдущую ответственность за аналогичные нарушения в 2022 году, постановление о штрафе пока не вступило в силу.
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