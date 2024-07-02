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Главу Сыктывдина снова наказали за несоблюдение планов по переселению из аварийного жилья

Главу Сыктывдина снова наказали за несоблюдение планов по переселению из аварийного жильяФото из архива "Про Город"

Прокуратура Сыктывдинского района выявила более 140 нарушений в реализации национального проекта "Жилье и городская среда" и республиканской программы переселения из аварийного жилья за 2023-2024 годы. Подано 56 исков в защиту прав граждан на переселение и предоставление благоустроенного жилья.

Из-за недостижения целевых показателей, определенных соглашением с региональным министерством строительства, прокуратура возбудила дело против руководителя Сыктывдинского района Любови Дорониной. Управление Федерального казначейства по Республике Коми привлекло ее к административной ответственности с наложением штрафа в 15 тыс. рублей. Учитывая ее предыдущую ответственность за аналогичные нарушения в 2022 году, постановление о штрафе пока не вступило в силу.

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